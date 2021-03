Opozicijske stranke Levica, LMŠ, SD in SAB so danes Državnemu zboru (DZ) predlagale, naj za vladni predlog zakona o Nacionalnem demografskem skladu razpiše posvetovalni referendum. Za referendumsko vprašanje predlagajo »Ali ste za to, da Državni zbor Republike Slovenije sprejme predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki ne rešuje problema financiranj pokojnin, pač pa vladi Janeza Janše še povečuje možnosti kadrovanja po državnih podjetjih in privatizacijo?« Če s predlogom ne bodo uspele, bodo sprožile postopke za naknadni zakonodajni referendum, saj so prepričane, da morajo o tako pomembni tematiki svoje povedati ljudje.

O predlogu zakona, po katerem bi demografski sklad nastal s preoblikovanjem Slovenskega državnega holdinga (SDH) in prevzel upravljanje skoraj vseh državnih naložb, bodo poslanci DZ danes opravili drugo obravnavo. V skladu z zakonom o referendumu in ljudski iniciativi pa bo moral DZ pred sprejemom zakona o demografskem skladu glasovati o pobudi štirih strank, kar bo po oceni predlagateljev postopek podaljšalo za mesec dni. V primeru uspeha pobude, za kar je potrebna navadna večina, pa ga bo zamaknil do odločanja o predlogu zakona na posvetovalnem referendumu.

Opozicija svari pred plenjenjem državnih podjetij Koordinator Levice Luka Mesec je na današnji novinarski konferenci ocenil, da vlada demografskega sklada ne ustanavlja zaradi pokojnin, saj bo njegov prispevek v pokojninsko blagajno neznaten, pač pa zato, da bo še lažje kadrovala po državnih podjetjih ter privatizirala. »Približno 8,6 milijarde evrov premoženja, koliko ga je še ostalo po letih divjih privatizacij, bo postalo plen vsakokratne vlade. Izključeni bodo vsi, ki imajo interes, da gre podjetju čim bolje, to so delavci, predstavniki javnega sektorja, upokojenci,« je posvaril Mesec in pojasnil, da bo po vladnem predlogu nadzorni svet sklada postavila vladajoča večina, predstavnika upokojencev in mladih pa bosta zraven za okras. Sklad bo imel moč nad kadrovanjem v vseh podjetjih, kjer ima država večino, tudi denimo v Slovenski tiskovni agenciji in Modri zavarovalnici. Predsednica SD Tanja Fajon je dejala, da je vprašanje pokojninske varnosti prihodnjih generacij tako pomembno, da morajo nanj odgovoriti ljudje. Spomnila je na opozicijski predlog o ustanovitvi demografskega sklada, ki bi po njenih besedah zagotavljal dodatna sredstva za pokojninsko blagajno in to, da ključno premoženje ostane v lasti države. »Od vladnega demografskega sklada ne sedanji ne bodoči upokojenci ne bodo imeli nič,« je opozorila predsednica SAB Alenka Bratušek. »Sredstva sklada se bodo namreč po vladnemu predlogu lahko porabljala za veliko drugih namenov, ne le za pokojnine, poleg tega se ne bodo nalagala, obenem pa se bo vse državno premoženje v enem zamahu preneslo na sklad in se bo lahko z enim zamahom privatiziralo.« Predsednik LMŠ Marjan Šarec je prepričan, da mora biti demografski sklad del širše, celovite pokojninske reforme, ki bo zagotavljala vzdržnost pokojninskega sistema. Za posvetovalni referendum so se po njegovih besedah odločili zato, ker o predlogu ni bila opravljena nobena resna javna razprava.