Zaprtje države: po nočno omarico lahko, smučat ne

‘Čez državno mejo greš lahko (po odločbi ustavnega sodišča – še dobro, da ga imamo), iz Vodic v Cerklje pa ne. Žalostno, da moramo za skoraj vsako neumnost teh veleumov na ustavno sodišče, ki kar po vrsti razveljavlja odloke. Besen sem nad kriminalnim odnosom do smučišč in športa nasploh,« je včeraj bentil Janez Janša. A ne predsednik vlade, ampak njegov soimenjak, direktor smučišča Krvavec. Da pa s krvavškim Janezom ni dobro zobati češenj, kaže že to, da je pred časom zaradi dolgotrajnega sojenja od države izterjal 3,5-milijonsko odškodnino in z njeno pomočjo postal lastnik smučišča.