Po trinajstih letih je Real iz Madrida dobil tudi drugo prvenstveno klasiko z Barcelono in zaostril troboj za naslov španskega prvaka. Preden je Atletico sinoči odigral obračun z Betisom, ga je Real ujel na vrhu. Barcelona je s točko zaostanka zdrsnila na tretje mesto in v soboto jo čaka finale kraljevega pokala z Bilbaom.

To je bil boleč poraz za blaugrano, ki je imela na pomožnem stadionu Reala več od igre, na koncu pa je frustracije stresla nad glavnim sodnikom Gilom Manzanom, ki ni bil dorasel obračunu z močnim čustvenim nabojem. Vroč tretji polčas po tekmi se je začel na zelenici in nadaljeval v tunelu stadiona. Razburjeni Pique je ostro obračunal z Manzanom, ker je drugi polčas podaljšal samo za štiri minute. Že pred tem se je vmešal Modrić in Piqueja zbodel, če čaka na sodnika, da se bo začel pritoževati. Trener Koeman, ki mu je na klopi Barcelone v letošnji sezoni spodrsnilo na vseh najpomembnejših tekmah, je protestiral, ker njegovo moštvo v zaključku tekme ni dobilo enajstmetrovke. »Ne vem, zakaj imamo v Španiji videosodnika, če ga ne uporabljamo ob kočljivih situacijah. Vsi igralci so jezni zaradi sojenja, a očitno moramo tudi to sprejeti in biti tiho,« je dejal Ronald Koeman.

Real je Barcelono po visoki zmagi v četrtfinalu lige prvakov proti Liverpoolu strl z disciplinirano igro v obrambi in učinkovitimi protinapadi. Odločilno prednost si je zagotovil v uvodnih tridesetih minutah, ko je po zadetkih Benzemaja in Kroosa povedel z 2:0. Benzema je zadel po izvrstnem strelu s peto, Kroos pa je imel veliko sreče, da se je žoga po prostem strelu od Desta odbila v mrežo. Katalonci so se vrnili po petnajstih minutah drugega polčasa, ko je v polno zadel Mingueza. Gostje so dvakrat stresli okvir vrat – Messijev strel neposredno iz kota je ustavila vratnica, prav v zadnji akciji na tekmi je v prečko streljal Moriba. Prvi zvezdnik gostujoče zasedbe Messi je že na sedmi zaporedni tekmi z Realom ostal brez gola, kar se mu v karieri še ni zgodilo. Nazadnje je zadel pred tremi leti in morda nove priložnosti ne bo imel, saj se mu izteka pogodba.

»Občutki po zmagi so zelo dobri. Zasluženo smo slavili in bili blizu tretjemu golu. Nismo zmagali zaradi sodnika. Če sodnik ni dosodil enajstmetrovke, potem je ni bilo. Uspešno smo odbijali napade nasprotnika in na trenutke tudi trpeli, saj ima Barcelona odlično ekipo,« je izjavil Zinedine Zidane, ki je imel na voljo močnejše in izkušenejše menjave kot Koeman. Prav ob koncu je bil izključen Casemiro, ki je v dveh minutah prejel oba rumena kartona. Kraljevi klub je vknjižil trinajsto zaporedno tekmo brez poraza in ostal brez Vazqueza, ki si je po trku z Busquetsom poškodoval koleno in bo okreval vsaj mesec dni. »Ne vem, kako bomo končali sezono, saj smo fizično povsem izčrpani,« je pristavil Zidane, ki ga v sredo čaka povratni obračun četrtfinala lige prvakov na Anfieldu. Real Madrid je na vrhuncu tekmovalnega obdobja v igri za evropsko in špansko krono, Barcelona pa lahko osvoji obe domači lovoriki.