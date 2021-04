ne dvomim, da ste preživeli lepe velikonočne praznike. Za državljane ste na velikonočno nedeljo celo odprli regije, da so se družine lahko ob tako pomembnem verskem prazniku srečale. A te sreče naše družina ni bila deležna. Zaprli ste namreč državo na način, da mi je kot samozaposlenemu v Avstriji vanjo bilo sicer omogočeno vstopiti na stroške PCR-testa, izstopiti pa s plačilom kazni.

Nazadnje sem vam pisal (Dnevnik, 16. februarja), da sem zaradi nerazumnih in pretiranih ukrepov, ki klestijo pravice iz starševstva, božično-novoletne praznike z družino v Sloveniji preživel v karanteni, februarja pa sem bil celo primoran devetletnega sina, ki sem ga teden dni šolal v Gradcu, z avstrijske strani šentiljskega mejnega prehoda samega poslati materi na slovensko stran.

S svetovalcem iz vašega kabineta sem v tem času izmenjal nekaj pisem, v katerih mi prijazno pošilja nekakšne birokratske obljube: »V skladu z navedenim je stališče ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da je treba zaradi ohranjanja stikov med starši in otroki, ki so bili določeni s pravnomočno sodno odločbo in so otroku v korist, in zaradi varovanja temeljne človekove pravice do družinskega življenja prehod državne meje (z vsemi sosednjimi državami) iz razloga izvajanja stikov, določenih s pravnomočno sodno odločbo, in iz razloga oskrbe ali nege družinskih članov uvrstiti med izjeme, pri čemer je potrebno te izjeme urediti na način, da se izvajanja stikov ne ovira oziroma omejuje ter da se pravnomočne sodne odločbe v celoti spoštujejo.«

Sprašujem se, gospod minister: ali niste dolžni skrbeti, da se zadeve, za katere si bojda prizadevate, tudi spoštujejo in izvršujejo?

A tu se naše družinske težave ne končajo. Ker je otrokova mati zaposlena v kritični infrastrukturi, je osemletna hči upravičena do varstva v šoli, devetletni sin pa se bo moral sam šolati od doma. Ravnateljica šole, kjer je trenutno v varstvu poleg hčere še natanko en otrok, je mojo prošnjo za sprejem sina zavrnila, saj le izvršuje navodila.

Vem, gospod minister, če ne vi, pa bo vsaj vaš svetovalec, do katerega moja pisma očitno pridejo, skomignil, češ, še en teden bodo pa ja potrpeli. En teden še bomo, gospod minister, a naše upanje je že davno skopnelo. Vaš vedno nasmejani obraz vidimo le še kot posmeh. Prejšnji teden je vodja vladne posvetovalne skupine za RTV dejala: »Dogovorjeno je, da se z 12. aprilom ukrepi strogega lockdowna oziroma zaprtja države sprostijo, ne glede na stanje v državi, in se nadaljuje potem po vladnem semaforju sproščanja oziroma zaostrovanja ukrepov.« Ali prav razumem, da boste ob sprostitvi lockdowna ukrepe lahko tudi zaostrili?

Gospod minister, ali se boste končno enkrat zavzeli za zadeve, ki jih kot ministrstvo predstavljate? Sicer ga raje ukinite in morebiti razširite zaposljivost ministrstva za zdravje ali ministrstva za notranje zadeve. Državljani vsaj ne bomo imeli utvar, da se kdo v tej vladi zavzema za delo, družine in enake možnosti.

In navsezadnje, koliko časa še bo z vašim privoljenjem moji in drugim podobnim družinam kratena (ponovno citiram vašega svetovalca) »temeljna človekova pravica do družinskega življenja«?

Andrej Jelen, Gradec