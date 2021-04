V triminutnem prispevku so pokazali več posnetkov zaslona elektronskih sporočil, ki jih je novinarka poslala poslanski skupini Fidesz v Evropskem parlamentu. Med drugim je spraševala o srečanju madžarskega premierja Viktorja Orbana, vodje italijanske Lige Mattea Salvinija in poljskega premierja Mateusza Morawieckija glede oblikovanja novega evropskega zavezništva.

Zanimalo jo je, zakaj na srečanje niso povabili tudi predstavnikov francoske stranke Nacionalni zbor (RN) in Avstrijske svobodnjaške stranke (FPÖ). Moderator prispevka na madžarski televiziji je tovrstna vprašanja označil za amatersko novinarstvo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Televizija je v prispevku objavila tudi mnenje neimenovanih strokovnjakov, češ da je bil cilj avstrijske novinarke vnaprej napasti evropsko krščanskodemokratsko zavezništvo, ki se še oblikuje. Fideszova skupina v Evropskem parlamentu je sicer v sredo zavrnila odgovor na vprašanja, češ da to niso prava vprašanja, je še poročala madžarska televizija. Prispevek so sklenili s stavkom, da od Tschinderlove sedaj pričakujejo prispevek, v katerem bo znova skušala diskreditirati madžarsko vlado.

Avstrijski novinarki so med drugim stopili v bran avstrijski socialdemokrati (SPÖ), Zeleni in stranka Neos. Pri SPÖ so poudarili, da gre za napad na svobodo medijev, zahtevajo tudi jasen odziv kanclerja Sebastiana Kurza. Zeleni in Neos pa so med drugim izpostavili pomen tovrstnega profesionalnega novinarskega dela.

Kritični so bili tudi v avstrijski pisarni organizacije Novinarji brez meja. »Poskus preprečevanja in zasmehovanja kritičnega novinarstva preko podaljšane roke madžarske vlade - državne televizije - ni sprejemljiv. Zahtevamo opravičilo s strani televizije,« je sporočila predsednica Rubina Möhring.