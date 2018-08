Gre očitno za odziv Fidesza na kritike RSF glede prevzema do vlade kritične televizije Hir TV, ki jo bo prevzel Orbanov prijatelj, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. V RSF so prevzem te televizije označili za nov korak premierja in njegove stranke, da si pokori medije v državi. Opozorili so tudi na vse večje omejevanje svobode tiska na Madžarskem in padec medijske svobode v državi. Madžarska se je na seznamu 180 držav uvrstila na 73. mesto, dve mesti slabše kot leta 2017.

V Fideszu pa so v sporočilu za javnost, objavljenim v soboto zvečer, organizacijo RSF označili za »novo Sorosevo promigrantsko organizacijo« in za poskus »vmešavanja v madžarske medije in madžarsko politiko«, navaja APA. Ameriški milijarder in filantrop Soros, ki je madžarskega rodu, velja za madžarskega državnega sovražnika številka ena. Orbanova vlada mu očita, da želi v Evropo pod pretvezo, da so begunci, pripeljati milijone nezakonitih migrantov.

V parlamentu, v katerem ima Fidesz skupaj s skrajno desno stranko Jobbik večino, so sprejeli so tudi več zakonov, ki naj bi to preprečili. Med drugim so kriminalizirali vsakršno pomoč nevladnih organizacij migrantom. Vsakega, ki pokaže dvom v tovrstno politiko, pa označijo za »Sorosevega plačanca«, kar naj bi že takoj pomenilo, da ti kritični argumenti ne morejo držati. Soros na drugi strani vse obtožbe zavrača kot absurdne in kot laži.