Lani v Sloveniji nov rekord porabe zemeljskega plina

Distribucija zemeljskega plina v Sloveniji je lani dosegla 3621 GWh, kar je 1,9 odstotka več kot leto pred tem in največ doslej. V Gospodarskem interesnem združenju za distribucijo zemeljskega plina so to ocenili kot dober rezultat, predvsem pa spodbuden za okolje, saj ima plinovodno omrežje najnižji ogljični odtis med daljinskimi sistemi.