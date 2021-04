V francoski vladni ekipi so morda tudi ministri, ki kršijo prepoved obiskovanja restavracij. To nakazuje reportaža, ki jo je s skrito kamero posnela znana francoska televizijska postaja M6. Pred veliko nočjo, ko je predsednik Emmanuel Macron spričo vse večje gneče v bolnišnicah uvedel še tretje zaprtje javnega življenja, med drugim tudi prekinitev pouka v šolah, je M6 na posnetkih razkrila prirejanje skrivnih večerij za elito v luksuzni pariški lokaciji Palais Vivienne, kjer niso nosili mask (tudi osebje ne) ali držali osebne razdalje, so se pa poljubljali na lica. Cena za večerjo je med 160 in 500 evri na osebo, torej gre za lokal, namenjen eliti, med drugim so stregli šampanjec in foie gras.

Eden od organizatorjev večerje, s katero so kršili od oktobra veljavno prepoved obedovanja v gostinskih lokalih, je 50-letni Pierre-Jean Chalençon, znan poslovnež, strokovnjak za starine v televizijskih oddajah in zbiralec predmetov v zvezi z Napoleonom I. V reportaži se hvali, da zdaj, ko je pandemija, obeduje v treh različnih pariških restavracijah, v katere zahajajo tudi ministri. Dodal je: »Smo v demokratični državi in lahko počnemo, kar hočemo.« A v tej demokratični državi za koronavirusom na dan še vedno umre tudi okoli 300 ljudi.

Notranji minister: Nimamo dveh skupin državljanov Zadeva je hitro postala medijsko razvpita in tožilstvo je začelo preiskavo o prisotnosti ministrov na takih večerjah. Notranji minister Gerald Darmanin je dejal, da je treba preganjati vsakogar, ki se jih je udeleževal, ter dodal, da ne obstajata dve vrsti Francozov – »takšni, ki imajo pravico do zabave, in takšni, ki je nimajo«. Takrat pa je Chalençon pohitel z izjavo, da »je šlo samo za prvoaprilsko šalo«. Toda na družabnih omrežjih se bes in jeza nista polegla. Predvsem je v ospredju zahteva, da se razkrije imena. Francoski novinarji so tudi iz nekaterih drugih virov izvedeli, da je bil na skrivnih večerjah prisoten član vlade. Ogorčenje nad privilegiranci, ki so obedovali v dragem lokalu, ni presenetljivo, glede na to, da se Francozom toži po časih, ko so lahko obiskovali dobre restavracije. Poleg tega je prejšnji teden Macron sprejel nove ukrepe zaprtja. Drugače ni šlo, saj so na prepolnih intenzivnih oddelkih bolnišnic že bili plat zvona, ker bi morali kmalu začeti zavračati sprejem hudih bolnikov. V svojem televizijskem govoru konec marca, ko je število bolnikov na intenzivnih oddelkih že precej preseglo 5000 (v Sloveniji jih je bilo v torek 131), je Macron posredno priznal, da je bil neuspešen, ko je v zadnjih mesecih, tudi po pojavu novih sevov koronvirusa, stavil na cepljenje in upal, da mu ne bo treba ubogati epidemiologov, ki že od januarja zahtevajo zaprtje.