Sodba Strojanovim iz Roj: Ravno izpuščenega Miho spet čaka zapor

Sodišče je izreklo (še nepravnomočno) sodbo zaradi incidenta v Rojah na obrobju Ljubljane aprila lani. Zaradi “vročega” srečanja s policisti so bili obsojeni Miha, Adrijan, Jasna in Zdenko Strojan ter Nena Brezar in Roman Brajdič. Vijoleto Strojan so oprostili.