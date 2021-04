Slovensko samotestiranje učencev ne bo učinkovito

Napovedi ministrstva za zdravje o samotestiranju učencev in dijakov so porodile številne dvome in bojazni. Spletna peticija zoper samotestiranje je zbrala več kot 20.000 podpisov. Minister Janez Poklukar obljublja, da bo samotestiranje dijakov in učencev prostovoljno in da bo potekalo na domu. V Avstriji so prepričani, da je takšen pristop neučinkovit.