Prostovoljno samotestiranje v šolah: Vladni strah pred palčko v nosu

'Verjamem, da smo zrela družba in da ni treba predpisovati tako pomembnih javnozdravstvenih ukrepov z dekretom,« je dejal zdravstveni minister Janez Poklukar, ko je napovedal uvajanje prostovoljnega samotestiranja otrok v šolah. Zrela družba? Že debelo leto dni se vlada Janeza Janše do družbe vede kot sadistični oficir do čete pubertetniških nabornikov. Družba mora izpolnjevati ukaze, o njihovi smiselnosti ne sme razmišljati. Če ne uboga, je kaznovana. Neposlušni so prejeli že za več kot sedem milijonov evrov glob.