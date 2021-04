Tragično se je končala zgodba dve in pol leti stare deklice, za življenje katere so se vse od srede dalje borili hrvaški zdravniki. »Z veliko žalostjo vam moramo sporočiti, da je pri naši mali pacientki prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja. Nekaj po tretji uri popoldan smo potrdili možgansko smrt. Počivaj v miru,« so v kratki izjavi za javnost danes sporočili iz zagrebške pediatrične klinike. Deklico so v lokalno bolnišnico v Novi Gradiški prinesli starši, tam so jo oživljali in jo intubirali, nato pa jo premestili v Zagreb, kamor je prispela v komi. Ni se več zbudila. Policijo so zaradi suma družinskega nasilja poklicali že v Novi Gradiški, naslednji dan so zaradi suma zlorabe otroka aretirali 24-letno mamo in tri leta starejšega očeta. Včeraj so jima odredili pripor.

S pestmi (skoraj) do smrti Po poročanju hrvaških medijev je policija ugotovila, da je mama v sredo svojo dve leti in pol staro hčer s pestmi udarjala tako po glavi kot po drugih delih telesa, kar je najprej privedlo do kome, danes pa do tragičnega zaključka. Smrti. A mama ni bila edina, ki je deklico zlorabljala. Jutarnji list poroča, da sta se tako mama kot oče zadnjih pet mesecev fizično znašala nad njo, kar potrjuje zdravniška kartoteka iz bolnice v Novi Gradiški, kjer so opozorili na številne sveže, a tudi starejše modrice. (Za hrvaške medije je spregovorila tudi rejniška družina, pri kateri je deklica preživela očitno dve najlepši leti svojega življenja.)