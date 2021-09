Novica o srhljivem trojnem umoru otrok je danes zjutraj zbudila in pretresla Hrvaško. Okoli druge ure ponoči je vse tri, štiriletnega sinka ter sedemletna dvojčka, deklico in dečka, zadavil njihov 56-letni oče, nato pa skušal soditi še sebi. Trenutno je v bolnišnici na intenzivnem oddelku, njegovo stanje naj bi bilo stabilno. Hrvaški mediji so ga identificirali kot Haralda Kopitza.

Otroci mrtvi, morilec preživel samomor

Policisti so v najvišjem nadstropju urbane vile v zagrebškem naselju Mlinovi naleteli na grozljiv prizor: truplo štiriletnika so našli v spalnici, dvojčka sta nepremično ležala v dnevni sobi. Na tleh so ležale igrače, s katerimi so se še nekaj ur prej brezskrbno igrali. Prizori, ki bodo za večno vtisnjeni v njihov spomin. »Okoli druge ure ponoči smo prejeli prijavo občana, ki je na spletu videl zapis moškega. V stanovanju smo našli še živega 56-letnika in tri otroke, ki niso kazali znakov življenja. Ogled kraja zločina še traja, kriminalistična preiskava je v teku,« so okoli desete ure v izjavi za javnost potrdili na policiji. Moškega so odpeljali v bolnišnico, življenje naj bi si skušal vzeti ali s strupom ali s tabletami. Policija je sporočila še, da na tem naslovu v preteklosti niso posredovali zaradi morebitnih prijav družinskega nasilja. »Tragedija me je globoko pretresla. S čim podobnim se na Hrvaškem nismo soočali,« je za medije povedala hrvaška zastopnica za pravice otrok Helenca Pirnat Dragičević.

Po neuradnih informacijah hrvaških medijev sta starša otrok ločena, najverjetneje bi otroci morali konec tedna preživeti z očetom. »Vse, kar vem, je, da ga je žena zapustila, s seboj pa vzela tri male otroke,« je za Jutarnji list dejala pretresena soseda. »Vzeti življenje lastnim otrokom zaradi ljubosumja, ega ali maščevanja ženi, je nekaj najostudnejšega, kar lahko oseba stori,« se je nad dejanjem zgrozil drug sosed.

Osumljeni je finančni svetovalec z magisterijem z Dunaja, ki ima tam lastno podjetje za svetovanje, je avstrijski državljan s stalnim naslovom na Hrvaškem. Okoli polnoči se je na facebooku poslovil od sveta. »Zbogom vsem!« je zapisal v angleščini. »Grem, ker ne morem več. Ljubezen mojega življenja me je zapustila, ker je bila moja nekdanja žena zelo grda do nje, in ker nimam nič denarja. V zadnjem letu in pol sem skušal dobiti delo, tudi moji bratje iz lože prostozidarjev mi niso hoteli pomagati. Na koncu mi sploh niso več dvigovali telefona, ko sem poklical. Na pomoč so mi priskočili samo najbolj prijatelji in brat. Toda zdaj sem na koncu. Zbogom!« je zapisal.