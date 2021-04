ZDA niso članica ICC, ki je zadolžen za pregon genocida, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov. »Verjamemo, da se naše skrbi okrog določenih primerov pred ICC bolje rešujejo skozi diplomacijo kot pa skozi sankcije,« je sporočil Biden, ko je sprejel še enega v vrsti korakov v smeri vrnitve ZDA k multilateralni diplomaciji.

Biden je doslej vrnil ZDA v Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), k pariškemu podnebnemu sporazumu, zaprosil je za status opazovalca pri Svetu ZN za človekove pravice, sprožil začetek posrednih pogajanj z Iranom za vrnitev ZDA k jedrskemu sporazumu, prenehal žaliti zaveznike iz Nata in brez velikega pompa začel spet pošiljati finančno pomoč Palestincem.

Trumpova vlada je uvedla sankcije proti glavni tožilki ICC Fatou Bensouda in vodji urada za jurisdikcijo Phakisu Mochochoku zaradi nadaljevanja preiskav ZDA in Izraela zaradi vojnih zločinov. Sankcije so zajele prepoved potovanj v ZDA in zamrznitev premoženja v ZDA. Organizacija Amnesty International, ki je pozdravila Bidnov ukrep, je Trumpove sankcije označila za dejanje vandalizma nad mednarodnim pravom. Bidna je sicer pozvala, naj gre še dlje in pridruži ZDA ICC.