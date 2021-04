Med Rusijo ter Ukrajino in Zahodom se zaostruje besednjak zaradi položaja ob vzhodni ukrajinski meji in v konfliktni separatistični regiji Donbas. Moskva je začela povečevati število vojakov in orožja ob meji z Ukrajino, po trditvah Kremlja v skrbi za lastno varnost. Poveljstvo ameriške vojske v Evropi pa je zaradi teh premikov dvignilo oceno tveganja v tamkajšnjem konfliktu na mogoč takojšen izbruh krize, kar je najvišja raven, kot je poročal New York Times. Pred tem je v Donbasu prišlo do spopada med ukrajinsko vojsko in proruskimi uporniki, ki je bil najhujši letos in je zahteval življenja štirih ukrajinskih vojakov.

Da se morda nekaj kuha, kaže tudi dogajanje na najvišji ravni. Včeraj sta se po telefonu 50 minut pogovarjala ameriški in ukrajinski predsednik Joe Biden in Volodimir Zelenski, ki je Moskvo pred tem obtožil, da »razkazuje mišice« in ustvarja grozeče ozračje. Biden, ki v svojih javnih kritikah Rusiji očita priključitev ukrajinskega polotoka Krim in vpletenost v konflikt v Donbasu, je Zelenskemu izrazil »neomajno podporo« ZDA ukrajinski suverenosti in ozemeljski celovitosti, je v izjavi za javnost zapisala Bela hiša. Pred tem sta govorila tudi obrambna ministra obeh držav. Nad povečevanjem števila ruskih sil ob meji pa je v četrtek izrazila zaskrbljenost zveza Nato.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je odvrnil, da ima Rusija pravico prerazporejati sile po svojem ozemlju glede na lastne ocene tveganja in da bi vsaka namestitev Natovih vojakov v Ukrajini povečala napetosti. Dodal je, da prihaja do mnogih »provokacij« ob črti, ki v vzhodni Ukrajini deli upornike in vladno vojsko in da je položaj »precej zastrašujoč«. Zunanji minister Sergej Lavrov pa je dejal, da bi huda zaostritev konflikta lahko »uničila« Ukrajino.

Konflikt na vzhodu Ukrajine, ki se je začel leta 2014 in terjal 14.000 življenj, je bil zadnje čase zamrznjen oziroma ni prihajalo do hujših spopadov. Biden ga je sicer izpostavil v svojem telefonskem pogovoru s Putinom januarja letos. Po zadnjih dogodkih pa sta Moskva in Kijev drug drugega obtožila za povečanje nasilja. agencije