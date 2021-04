Po nepričakovanem odhodu Bregarja se je predsedstvo RZS podalo v iskanje novega selektorja. Deseto ime na slovenski klopi bo 51-letni črnogorski strokovnjak Adžić, ki je v preteklosti nizal izjemne uspehe z žensko reprezentanco Črne gore ter Budućnostjo iz Podgorice.

»Vesel sem, da smo s sodelavci zelo hitro našli vrhunsko rešitev na mestu selektorja ženske reprezentance. Lahko omenim, da je kar nekaj zelo zanimivih mednarodnih strokovnjakov pokazalo interes za vodenje slovenske izbrane vrste, kar kaže na ugled, ki ga naš rokomet uživa v Evropi. Za imenovanje Dragana Adžića je jeziček na tehtnici prevesilo dejstvo, da slovenska reprezentanca zanj predstavlja nov velik izziv, ki vključuje kreiranje in vključevanje mladih igralk, ustvarjanje kolektivnega duha, predvsem pa pot do napredka, ki bo v srednjeročnem obdobju izbrano vrsto popeljala korak naprej,« je uvodoma dejal predsednik RZS Franjo Bobinac.

»Prepričan sem, da Adžić popolnoma ustreza profilu trenerja, ki smo ga iskali, saj je ne samo izjemen strokovnjak, analitik in taktik, temveč tudi človek z močno izraženo čustveno inteligenco. Iskali smo človeka, ki je izkušen tudi na mednarodni ravni in je pri svojem delu že pustil pečat. Z novim selektorjem smo sklenili sodelovanje do konca leta 2024,« je še dodal Bobinac.

»Vodenje slovenske reprezentance mi prinaša velik izziv. Sem izredno motiviran in obenem počaščen. Kot dober prijatelj s številnimi slovenskimi strokovnjaki, s katerimi sem v preteklosti sodeloval, imam precej informacij o vrhunskem delu izbrane vrste v zadnjih letih. Izjemno cenim potencial, tradicijo in pogoje, ki jih premore ta ekipa,« je uvodoma dejal Adžić.

»Naredil bom vse, da čim bolj pripomorem k nadaljevanju zgodbe z izredno kakovostnimi temelji in da skupaj dosežemo želene rezultate. Pomembno bo, da vsak dan delamo na tem, da bomo boljši kot včeraj. Želim dvigniti individualno raven sposobnosti igralk, jih vzpodbuditi k temu, da pokažejo svoj pravi značaj in kakovost, obenem pa zgraditi homogeno ekipo, ki bo še bolj konkurenčna ostalim najboljših reprezentancam,« je dodal Črnogorec.

Novi slovenski selektor se bo slovenski javnosti predstavil na spletni novinarski konferenci, ki bo na sporedu v prihodnjem tednu. Na spletnem druženju bo razkril tudi seznam vabljenih igralk na priprave za aprilski kvalifikacijski tekmi za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v Španiji. Prva tekma z Islandijo bo na sporedu v soboto, 17. aprila, ob 17.30 v Sloveniji, povratna pa štiri dni kasneje ob 21.45 v Hafnarfjorduru.

Adžić je eden najbolj uglednih trenerjev na področju ženskega rokometa. S klubom iz črnogorske prestolnice se je takoj v prvi sezoni zavihtel na vrh mednarodnega pokala pokalnih zmagovalk. V letih 2012 in 2015 je osvojil elitno evropsko ligo prvakinj, še dvakrat pa se po drugem naslovu prebil na finalni turnir najboljše četverice.

Leto 2012 je bilo zanj silno uspešno tudi v reprezentančnem pogledu, saj je na olimpijskih igrah v Londonu s Črno goro segel po srebrnem odličju, nekaj mesecev kasneje pa osvojil naslov evropskih prvakinj. Črnogorke je nato vodil še na olimpijskih igrah v Rio de Janeiru 2016, kjer so osvojile enajsto mesto, ter na treh svetovnih (2011, 2013 in 2015) in evropskih prvenstvih (2014, 2016, 2018).