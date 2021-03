Pred plesom kroglic je bila Slovenija postavljena v prvi boben, v katerem je bilo poleg nje še devet reprezentanc, ki si na lanskem EP na Danskem niso zagotovile neposredne udeležbe na SP 2021, ki bo od 1. do 19. decembra v Španiji: Rusija, Nemčija, Črna gora, Madžarska, Švedska, Romunija, Srbija, Poljska in Češka. V drugem bobnu je bila deseterica, ki je bila uspešna v prvem krogu kvalifikacij: Turčija, Švica, Islandija, Slovaška, Ukrajina, Avstrija, Italija, Severna Makedonija, Portugalska in Belorusija. Kroglice z imeni reprezentanc je iz steklenih posod vlekel Michael Wiederer, predsednik evropske zveze EHF, šef pa je Slovenkam »izbral« Islandijo: prva tekma bo 16. ali 17. aprila v Sloveniji, povratna pa 20. ali 21. aprila na Islandiji.

Islandke so se doslej trikrat uvrstile na veliko tekmovanje, nazadnje pred devetimi leti. Premiera jim je uspela na EP 2010 na Danskem in Norveškem, med evropsko elito so se uvrstile tudi dve leti kasneje v Srbiji (obakrat so osvojile 15., predzadnje mesto), vmes pa so edinkrat nastopile tudi na SP 2011 v Braziliji (12. mesto). V glavni del kvalifikacij za SP 2021 so se prebile minuli konec tedna v Skopju, ko so po porazu proti gostiteljicam (17:24) premagale Grčijo (31:19) in Litvo (33:23). Islandke so se s Slovenkami nazadnje pomerile pred tremi leti v kvalifikacijah za EP 2018, ko so v Reykjaviku remizirale (29:29), na povratnem dvoboju v Celju pa visoko izgubile (18:28).

Uroš Bregar želi proti Islandiji nadaljevati dosedanji odličen niz petih zaporednih nastopov na velikih tekmovanjih, odkar je postal selektor Slovenije: EP 2016, 2018 in 2020 ter SP 2017 in 2019. V boju za tretjo zaporedno in skupno sedmo uvrstitev na SP Uroš Bregar ne beži od vloge favorita: »Žreb nam je namenil zanimive tekmice. Islandke v zadnjih letih resda niso nastopale na največjih tekmovanjih, a so se minuli vikend izkazale na turnirju v Skopju. Po prvi tekmi v Sloveniji nas bo čakala dolga in zahtevna pot na sever Evrope, toda naš cilj je seveda jasen – izločiti Islandijo in se še šestič zapored uvrstiti na veliko tekmovanje.«

Pari evropskih kvalifikacij za SP 2021 v Španiji za ženske: Slovenija – Islandija, Turčija – Rusija, Češka – Švica, Slovaška – Srbija, Ukrajina – Švedska, Avstrija – Poljska, Madžarska – Italija, Romunija – Severna Makedonija, Portugalska – Nemčija, Črna gora – Belorusija.