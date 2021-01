Krim je zadnjo tekmo med evropsko elito odigral 21. novembra lani, ko je doma klonil proti madžarskemu Ferencvarošu (26:32). Sledila je prekinitev zaradi reprezentančnih priprav in decembrskega EP na Danskem, za nameček pa je bil zaostali dvoboj z danskim Esbjergom, ki bi moral biti 3. januarja, že drugič preložen zaradi okužb s koronavirusom. Ekipa se je v popolni zasedbi zbrala šele 4. januarja, potem ko je prispela tudi Oceane Sercien Ugolin, ki je s Francijo osvojila srebro na EP. Prav 23-letna desna zunanja igralka je pred dnevi podaljšala pogodbo s klubom še za sezono 2021/22, v kateri bo Krimov dres spet oblekla tudi Srbkinja Dragana Cvijić (klub načrtuje še nekaj okrepitev), Ljubljano pa je sporazumno zapustila njena rojakinja Ana Kojić, ki bo kariero zdaj nadaljevala v Turčiji.

Na 17. oktober 2020 imajo krimovke zelo lepe spomine, kajti takrat so na osmih tekmah v letošnji ligi prvakinj (ob dveh remijih na gostovanjih pri ruskemu Rostovu Donu in romunski CSM Bukarešti ter petih porazih) dosegle edino zmago, žrtev v Stožicah pa je bil prav – Bietigheim. A Nemke, ki imajo doslej le eno zmago in sedem porazov, so bile v Ljubljani zelo blizu uspehu. Po vodstvu s 15:9 v prvem polčasu so sredi drugega še vedno vodile z 20:15, končnica, v kateri sta še naprej blesteli Oceane Sercien Ugolin (7 golov) in Hrvatica Matea Pletikosić (6), pa je vendarle pripadla gostiteljicam za zmago z 28:26.

Ekipo trenerja Uroša Bregarja zato v nedeljo v času poznega nedeljskega kosila v dvorani Arena Ludwigsburg v bližini Stuttgarta čaka težak dvoboj z ekipo, ki ima poleg kopice odličnih Nemk tudi šest tujk: dve Danki ter Poljakinjo, Azerbajdžanko, Norvežanko in Nizozemko. »V Nemčiji moramo graditi svojo igro na odličnem drugem polčasu iz Ljubljane in ga skušati raztegniti na vso tekmo. Čeprav je Bietigheim zadnji v skupini, gre za zelo kakovostno ekipo. Nemke v naši skupini sicer slovijo kot ekipa z najboljšim (pol)protinapadom in najboljšim izvajanjem začetnega udarca na sredini igrišča. Zato bosta naši glavni nalogi, da to skušamo ustaviti,« pravi trener Uroš Bregar.

Krimov strateg je zelo ponosen na osvojeni točki v Rusiji in Romuniji (manjka pa jim še kakšna doma, priznava), sočasno pa se nadeja, da bo po dveh remijih njegova ekipa z gostovanja prvič prinesla tudi popoln točkovni izkupiček. V teoriji, ki jo bo treba na igrišču spremeniti še v prakso, ima Bregar recept za uspeh: »V napadu bomo morali igrati pametno, preudarno in učinkovito ter z minimalnim številom tehničnih napak in zgrešenih strelov. Le tako lahko onemogočimo najmočnejša dela nemške igre. V obrambi bo najtežje ustaviti odlično in zelo uigrano zunanjo linijo Naidzinavicius-Maidhof-Smits (v Ljubljani je skupaj dosegla 14 golov oziroma polovico Bietigheimovih, op. p.), tekma pa se bo odločala prav v obrambi. Toda verjamem, da bo moja ekipa pokazala pravi obraz in da se bomo na koncu veselili.«