Celjani so po sedmih letih spet le zaigrali v osmini finala, a proti favoriziranim Parižanom v oslabljeni zasedbi, saj so manjkali Filip Ivić, Tilen Kodrin, Vid Poteko, Tadej Kljun, Jan Grebenc in Tobias Cvetko. Gostje so v Slovenijo dopotovali po enotedenski karanteni, manjkala pa sta glavna zvezdnika: Francoz Nikola Karabatić, ki je že dlje časa poškodovan, in dolgolasi Danec Mikkel Hansen, najboljši igralec januarskega SP v Egiptu. Čeprav je bil danes prvi april, dan šaljivcev, so se pivovarji resno lotili kluba, ki kljub bogastvu in vrhunskim igralcem neuspešno naskakuje vrh Evrope. PSG je v zadnjih petih letih štirikrat igral na sklepnem turnirju četverice v Kölnu, ob treh tretjih mestih pa je bil uspehu najbližje leta 2017. V finalu je proti Vardarju dobil gol v zadnji sekundi in izgubil s 23:24, takratni trener Makedoncev pa je bil Španec Raul Gonzalez, ki zdaj sedi na klopi Francozov.

Po spektakularni predstavitvi ekip v sicer praznem Zlatorogu so gostitelji doživeli šok že v svojem prvem napadu. Josip Šarac je nerodno stopil in si poškodoval koleno, se v hudih bolečinah zvijal na tleh in nato ob pomoči drugih odšepal z igrišča. Drugi šok je sledil ob pogledu na semafor, kajti domači trener Tomaž Ocvirk je moral že po manj kot sedmih minutah vzeti minuti odmora, saj je PSG povedel s 6:2. Tudi nadaljevanje je pripadlo klubu, ki ga je leta 2012 kupila katarska družba Qatar Sports: po delnem izidu 5:0 v manj kot štirih minutah so gostje povedli z devetimi goli razlike (17:8), tik pred odhodom na glavni odmor pa že za neverjetnih enajst (21:10). Še večji polom Celjanov, ki so padali iz napake v napako, je preprečil vratar Miljan Vujović, ki je v prvih tridesetih minutah zbral osem obramb.

Tudi v drugem polčasu se je nadaljevala igra mačke z mišjo. Kljub visoki prednosti Parižani niso popuščali in so zlahka držali visoko razliko. Še več: predvsem po zaslugi treh krilnih igralcev (Dylan Nahy, Ferran Sole, Benoit Kounkoud) so v zelo hitrih (pol)proitinapadih pridno polnili celjsko mrežo, trojica pa je skupaj dosegla kar 20 golov oziroma več kot polovico PSG. V končnici si je »otroški vrtec« domačega trenerja Tomaža Ocvirka – povprečna starost igralcev je le dobrih 22 let – dvakrat pridelal rekorden zaostanek kar 15 golov (21:36, 22:37). Pri Celjanih sta bila strelsko razpoložena le Arsenije Dragašević in Žiga Mlakar, ki sta vsak dosegla po šest golov oziroma skupaj natančno polovico vseh pri gostiteljih.

Osmina finala, prve tekme: Celje Pivovarna Laško – PSG 24:37 (11:21), Porto – Aalborg 32:29 (18:14), Motor Zaporožje – Meškov Brest 32:30 (15:12), Vardar – Veszprem 27:41 (14:20), Pick Szeged – Kiel 28:33 (13:21), Nantes – Kielce 24:25 (14:12), Elverum – Barcelona (danes), preloženo: Zagreb – Flensburg.

Celje Pivovarna Laško – PSG 24:37 (11:21) Dvorana Zlatorog, brez gledalcev, sodnika: Brunner in Salah (oba Švica). Celje Pivovarna Laško: Vujović (10 obramb), Gaberšek (1 obramba), Mazej 1, Dragašević 6, Razgor 1, Cokan, Marguč 1, Šarac, Grošelj 3, Čepić 2, Horžen 1, Mlakar 6, Leban, Novak 2 (1), Načinović 1. Paris Saint-Germain: Gerard (13 obramb), Genty (0 obramb), Steins 3, Keita, Krištopans 1, Kounkoud 3, Sole 7 (2), Toft Hansen, Remili 3, Grebille 1, Syprzak 4, L. Karabatić 2, Morros, Prandi 3, Nahi 10. Sedemmetrovke: Celje PL 2 (1), PSG 2 (2). Izključitve: Celje PL 4 minute, PSG 6 minut. Igralec tekme: Dylan Nahi (PSG).