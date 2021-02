Celjani, ki so se med letoma 1997 in 2005 kar štirikrat v polfinalu lige prvakov pomerili z Barcelono, a na osmih tekmah kljub izidu v zmagah 4:4 štirikrat ostali brez napredovanja v finale, so v praznem Zlatorogu nastopili brez že vnaprej napovedanih Filipa Ivića, Jana Grebenca in Tadeja Kljuna, za nameček pa je manjkal še Tobias Cvetko. Tudi Katalonci so se držali napovedi na svoji uradni klubski spletni strani, da bodo spočili številne nosilce igre (nekateri med njimi so poškodovani), zato v njihovi zasedbi ni bilo prvega vratarja Gonzala Pereza de Vargasa, kapetana in veterana Raula Entrerriosa, španskega reprezentanta Aleixa Gomeza, Francoza Ludovica Fabregasa, Danca Casperja Mortensena, Islandca Arona Palmarssona... So pa bili v ekipi trenerja Xavierja Pascuala, ki je na Barcelonini klopi že od leta 2009, vsi trije slovenski reprezentanti: Jure Dolenec, Blaž Janc in Domen Makuc.

Pivovarji so odlično začeli 16. medsebojni dvoboj in po minuti in pol povedli z 2:0, prednost dveh golov pa so si nato priigrali še sedemkrat, nazadnje pri 13:11 v 24. minuti. V prvi četrtini je korak s slovenskimi prvaki držal le njihov nekdanji igralec Domen Makuc (pet golov brez zgrešenega strela), toda pri gostiteljih je blestel njegov soimenjak Novak, ki je bil s šestimi goli najboljši strelec v prvem polčasu. Prav Domen Novak je šest minut pred glavnim odmorom poskrbel za prvo vodstvo Celjanov s plus tri (14:11), toda 27-kratni državni in 26-kratni pokalni prvaki Španije so si po treh zaporednih golih v manj kot štirih minutah spet priigrali izenačenje na 14:14.

V končnici prvega polčasa je krožni napadalec Veron Načinović, sin nekdanjega reprezentanta Hrvaške in igralca celjskega kluba, zadel za novo minimalno vodstvo ekipe trenerja Tomaža Ocvirka in končni izid prvega polčasa (17:16). Slovita Barcelona v prvih tridesetih minutah ni niti enkrat vodila, iztržila je zgolj sedem izenačenj, že po prvem delu pa je bilo jasno, da pivovarji ne bodo nadaljevali z negativno tradicijo: na zadnjih treh tekmah so namreč proti Kataloncem izgubili s skupno razliko 50 golov oziroma v povprečju skoraj 17 na dvoboj. Toda začetek drugega polčasa je vseeno pripadel Kataloncem, osemkratnim prvakom Evrope (rekord v rokometni zgodovini), ki so v pičlih petih minutah naredili delni izid 5:0 in povedli z rekordno prednostjo štirih golov (21:17).

Toda domača ekipa je nato počasi, a vztrajno začela zmanjševati zaostanek in v 42. minuti je Žiga Mlakar s svojim prvim golom od skupno štirih spet vzpostavil rezultatsko ravnotežje (24:24). Isti igralec je malce kasneje zadel za novo vodstvo celjske ekipe (26:25), po zadnji prednosti pivovarjev s 27:26 pa je bila Barcelona uspešna trikrat zapored za naskok z 29:27. Predvsem po zaslugi odličnega vratarja Miljana Vujovića (skupaj 14 obramb) so celjski rokometaši pet minut pred koncem znova izenačili na 29:29, toda med Mlakarjevo izključitvijo za dve minuti so gostje z dvema goloma tehtnico dokončno nagnili na svojo stran, njihovo zmago pa je s svojim sedmim golom (toliko jih je pri poražencih dosegel tudi Novak) potrdil portugalski krožni napadalec Luis Frade.

V zadnjih dveh krogih bodo celjski rokometaši igrali še v gosteh proti nemškemu Kielu (2. marec) in danskemu Aalborgu (4. marec). Že po porazu proti Barceloni pa je jasno, da bodo osvojili sedmo mesto v skupini B in da se bodo v osmini finala pomerili z drugouvrščeno ekipo iz skupine A, zaenkrat pa kaže, da bo to nemški Flensburg.