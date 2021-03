»Nič nas ne ustavi« – to je uradni slogan akcije celjskega kluba, povezan s koronakrizo in financami, s katero želi čim bolj »napolniti« Zlatorog. Seveda ne z gledalci v živo, ampak z nakupom posebnih majic, s katerimi bodo najprej oblekli sedeže v dvorani, po tekmi pa jih bodo kupcem poslali po pošti na domači naslov. Do danes popoldne so jih prodali že več kot tisoč, takšna navijaška spodbuda pa naj bi pomagala pivovarjem, da bi jutri (če tekma slučajno ne odpade zaradi pozitivnih testov, opravljenih danes, saj veljajo zgolj 24 ur) morebiti spravili na kolena najbogatejši rokometni klub na svetu – njegov letošnji proračun znaša kar 17,5 milijona evrov.

A v boj z nesramno bogatimi Parižani, ki jih poganja denar katarskih šejkov, bodo šli Celjani v zelo oslabljeni zasedbi. Zaradi poškodb bo manjkalo kar pet nosilcev igre: Vid Poteko, Tilen Kodrin, Filip Ivić, Tadej Kljun in Jan Grebenc. Čeprav se trener Tomaž Ocvirk zaveda, da je PSG absolutni favorit, sočasno dodaja: »Za nas je ponovni nastop v osmini finala velika nagrada – tako za lansko sezono, ko zaradi koronavirusa nismo mogli igrati proti Kielcam, kot tudi za letošnjo. Imeli smo dovolj časa za temeljito pripravo na tekmeca, ki ga sicer dobro poznamo. Ne predajamo se vnaprej, naredili pa bomo vse, kar je v naši moči, da bi vendarle zmagali.«

O tem, ali je za Celjane prednost, ker gostje prihajajo v Slovenijo po enotedenski karanteni, Ocvirk ni želel na dolgo razpredati, razlog pa je jasen. »V prvem delu lige prvakov se je podobno zgodilo tudi z Nantesom pred tekmo v Zlatorogu. Takrat smo se ukvarjali s takšnimi stvarmi in na koncu se je na igrišču za nas slabo končalo proti zelo oslabljenim Francozom. Zato smo zdaj to odmislili, ukvarjamo se zgolj s svojo igro in se nanje pripravljamo tako, kot da bodo prišli v popolni zasedbi,« pravi Ocvirk pred dvobojem z ekipo, ki ima igralce iz šestih držav, poleg Francozov Nikole (poškodovan) in Luke Karabatića, Vincenta Gerarda, Nedima Remilija in ostalih pa so v njej še takšni asi, kot so Danca Mikkel Hansen in Henrik Toft Hansen, Latvijec Dainis Krištopans, Poljak Kamil Syprzak, Nizozemec Luc Steins, Španca Ferran Sole in Viran Morros…

Kapetan David Razgor pred prihodom sedemkratnih državnih in štirikratnih pokalnih prvakov Francije priznava, da v domači ekipi poleg dobrega vzdušja obstaja tudi pozitivna živčnost zaradi slovitih gostov. »PSG se je v igri sposoben prilagajati tekmecu, ampak tega nikoli ne počne. Igra svojo igro in se ne ozira na nasprotnika. Ko misliš, da si nekaj naštudiral, da ga boš ustavil, ima vedno tudi rezervne rešitve,« ocenjuje David Razgor. Strelec 17 golov v letošnji ligi prvakov se nadeja še nečesa: »Jasno je, da je PSG favorit, zato nimamo česa izgubiti, lahko pa zelo veliko pridobimo. Upam, da nas bo tudi vsaj malce podcenjeval, ker bi bilo to lahko voda na naš mlin in bi ga utegnili kaznovati. Če bomo držali 'egal' z njim do 45. minute, je v končnici potem vse mogoče.«