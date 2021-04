Ravnatelji vrtcev pred nesprejemljivo dilemo: poskrbeti za otroka ali slediti vladnemu odloku

Ravnatelji vrtcev so bili včeraj postavljeni pred nesprejemljivo dilemo: ali omogočiti varstvo otroku, ki ga nujno potrebuje, ali slediti vladnemu odloku. Prepričani so, da je rigorozna ureditev varstva med lockdownom po nepotrebnem povzročila velike stiske staršev in otrok.