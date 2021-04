Leta 1951 je bil 3. april torek. Na ta dan so v uradnem listu objavili uredbo o ustanovitvi Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri pri Vrhniki. Muzej tako letos praznuje sedemdeset let delovanja, načrtovanega praznovanja pa kljub poostrenim ukrepom za zajezitev epidemije, ki veljajo predvidoma do 11. aprila, ne bodo odpovedali, ampak ga bodo prestavili na splet.

Natanko 70 let po ustanovitvi, torej jutri, v soboto, 3. aprila, tako v Tehniškem muzeju Slovenije pripravljajo pester program, ki ga bodo udeleženci lahko spremljali na spletni strani muzeja ter na muzejski facebook strani in njihovem youtube kanalu. Ob 9. uri se bo praznovanje začelo s pozdravom direktorice muzeja dr. Barbare Juršič in uro kasneje nadaljevalo s predvajanjem kratkega filma s predstavitvijo zgodovine muzeja. Ob 12. uri bo na sporedu predstavitev razstave Zakladi iz depojev: Medicinski inštrumenti in pripomočki, ob 17. uri pa vabijo k sodelovanju na likovnem natečaju za otroke, ki ga pripravljajo pod imenom Podari znamko Sloveniji za rojstni dan. Ob 20. uri bodo preko spleta predstavili novo muzejsko pridobitev, avtomobil e-twingo, na spletni strani pa bo na ogled tudi razstava plakatov iz arhiva Tehniškega muzeja Slovenije. žir