Tehniški muzej Slovenije letos praznuje 70 let. Jubilej bodo proslavili z več dogodki in razstavami. Za začetek so pripravili fotografsko razstavo Z vami že 70 let: Tehniški muzej Slovenije 1951–2021, ki si jo lahko do 31. marca ogledate na Krakovskem nasipu v Ljubljani. Tretjega aprila jo bodo prestavili v Bistro, kjer si bodo lahko obiskovalci ogledali tudi muzejske predmete, razstava pa bo na ogled do konca leta.

Predstavili bodo zgodbe iz osrednjih zbirk muzeja s področij ribolova, lova, lesarstva, kmetijstva, gozdarstva, vodnih pogonov, elektrotehnike, tekstilstva, cestnih vozil, tiskarstva, pošte in telekomunikacij pa tudi strojegradnje, medicinske tehnike in robotike, povezanih predvsem z glavnim mestom. Direktorica muzeja Barbara Juršič pravi, da razstava v Ljubljani predstavlja to, »kar si lahko obiskovalci poglobljeno ogledajo, ko obiščejo stalne zbirke in občasne razstave ali se udeležijo različnih dogodkov, delavnic in prikazov v Bistri ali v Polhovem Gradcu«.