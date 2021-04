Petersen je slavil še tretjič v svojih zadnjih štirih nastopih to sezono. Andreas Athanasiou je k zmagi prispeval gol in podajo, kralji pa so končali črn niz treh zaporednih porazov.

Pri zlatih vitezih, ki so tako končali niz šestih zaporednih domačih zmag, je imel Shea Theodore gol in podajo, vratar Marc-Andre Fleury pa je zbral 26 obramb.

Kopitar je odigral 23:34 minute tekme, v tem času pa je v statistiko dodal eno podajo.

»Spet smo tu, a se zdaj borimo za tisto eno mesto, v tem boju pa nas je več. Zato je pomembna vsaka tekma, ne samo zaradi točk, ampak tudi zaradi tega, da potrdimo dobro igro,« je dejal trener kraljev Todd McLellan o boju za uvrstitev v končnico.

Naslednja tekma kralje čaka v domači dvorani Staples Center, ko bodo v petek gostili San Jose Sharks.

Buffalo Sabres pa so po dolgem nizu porazov končno zmagali. Proti Philadelphii so slavili s 6:1, kar je bila njihova prva zmaga po kar 18 porazih. To je bil najdaljši niz porazov v ligi, odkar od leta 2006 ni več neodločenih izidov. Buffalo je zmagal prvič po 23. februarju, današnja zmaga pa je tudi prva za trenerja Dona Granata, ki je moštvo prevzel 17. marca.

»Pomembno je bilo, da smo to pustili za seboj. zdaj smo lahko bolj mirni, se osredotočimo in gremo naprej,« si je po koncu črnega niza oddahnil Granato.

Colorado je z 9:3 premagal Arizono, izkazal se je Joonas Donskoi s tremi goli. Pri tem je hat-trick dosegel že do osme minute v prvi tretjini, kar je klubski rekord za Colorado, skupno v ligi pa je s tem hitrostnim dosežkom prišel na osmo mesto. Dva gola pa je dodal še Gabriel Landeskog.