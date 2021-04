Poleg Šveda so se pri kraljih med strelce vpisali še Jaret Anderson-Dolan, Adrian Kempe in Jeff Carter, za kojote, ki so po drugi tretjini vodili s 3:1, pa Lawson Crouse, Ilja Ljubuškin in Johan Larsson.

Los Angeles je trenutno na sedmem mestu v skupini Honda West, naslednjo tekmo pa bo igral v noči na soboto, ko bo gostoval v San Joseju.