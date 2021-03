Moški, ki ga policija še išče, je žensko podrl na tla, kričal, da ne sodi v Ameriko, jo brcal ter stopal na glavo pred stanovanjsko zgradbo, v kateri sta bila dva varnostnika, ki nista posredovala. Njun sindikat je zagotovil, da sta poklicala policijo. Na ulici je bilo še več ljudi, ki prav tako niso skušali ustaviti napada.

Newyorški župan Bill de Blasio je napad označil za absolutno ostuden, pasivnost prič pa za povsem nesprejemljivo.

»Ne zanima me, kdo si, kaj delaš, ampak someščanu Newyorčanu moraš pristopiti na pomoč. Če vidiš, da je kdo napaden, potem stori kaj. Ustvari hrup, zakriči, družno pomagaj. Nemudoma pokliči nujno številko. Pri tem moramo biti vsi del rešitve. Ne moremo le stati in opazovati grozljivo dejanje,« je dejal de Blasio.

Županski kandidat Andrew Yang, ki je sin priseljencev s Tajvana, je dejal, da bi lahko bila žrtev njegova mama. Prav tako je kritiziral očividce in dejal, da so storili ravno nasprotno od tega, kar bi morali.

Do napada je prišlo v času naraščanja nasilja proti Američanom azijskega izvora in le nekaj tednov po strelskem pokolu v Atlanti, kjer je umrlo osem oseb, od tega šest žensk azijskega rodu. Rast nasilja deloma pripisujejo tudi izjavam bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa o novem koronavirusu.

V New Yorku je bilo do aprila lani 11 zločinov iz sovraštva do Azijcev, letos 33. V petek je v isti soseski Manhattna "Hell's Kitchen" 48-letni moški mahal s palico pred prav tako 65-letno Azijko in ji grozil. Nasilneža so aretirali in ni povezan s ponedeljkovim napadom.

Guverner države New York Andrew Cuomo je oddelku državne policije, ki se posebej ukvarja z zločini iz sovraštva, ukazal, naj policiji mesta New York nudi vso pomoč, ki jo lahko.