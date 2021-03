Helikopter je strmoglavil v bližini ledenika Knik na Aljaski. Vzrok nesreče še ni znan. Kot poroča New York Times, so v strmoglavljenju helikopterja poleg 56-letnega Kellnerja umrli tudi še en ćeški državljan in dva vodnika v koči, kjer je bival Kellner, ter pilot helikopterja. Ena oseba je preživela, je v resnem, a stabilnem stanju, so časniku povedali pri aljaški policiji.

56-letni Kellner je bil najbogatejši Čeh. Revija Forbes je njegovo premoženje ocenila na dobrih 18 milijard ameriških dolarjev, kar ga je uvrščalo na 68. mesto na svetu. Konec devetdesetih let prejšnjega stoletja je ustanovil sklad PPF, ki je med češko privatizacijo uspel kupiti več podjetij. Danes je ena najpomembnejših čeških investicijskih skupin, ki ima v lasti zavarovalnice, banke, medije, telekomunikacijska, energetska in nepremičninska podjetja v več kot dvajsetih državah. Kellner je imel v PPF skoraj 99-odstotni lastniški delež.