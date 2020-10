Evropska komisija je češkemu finančnemu skladu PPF v večinski lasti najbogatejšega Čeha Petra Kelnerja brezpogojno odobrila prevzem srednjeevropskih medijev, sedaj v lastništvu korporacije Central European Media Enterprises (CME), vključno z družbo Pro Plus. Presodila je, da 1,89 milijarde evrov oziroma 2,1 milijarde ameriških dolarjev vreden prevzem ne vpliva na pravila konkurence.

CME je ena vodilnih medijskih družb v srednji in vzhodni Evropi. Oddaja več kot 30 programov v Bolgariji, na Češkem, v Romuniji, na Slovaškem in v Sloveniji, ki jih spremlja več kot 45 milijonov gledalcev. V njihovi lasti je med drugim tudi Pro Plus, ki izdaja programe Pop TV, Kanal A, Brio, Kino in spletno videoteko Voyo. Eden največjih medijskih prevzemov v zadnjem desetletju naj bi bil tako sklenjen do naslednjega torka.

PPF medtem že danes ponuja maloprodajne avdiovizualne in telekomunikacijske storitve v Bolgariji, na Češkem in na Slovaškem. »Komisija je ugotovila, da transakcija ne bo vplivala na položaj podjetij na teh trgih,« so presodili v Evropski komisiji ter sklenili, da prevzem tudi ne bo kršil uveljavljenih pravil konkurence v evropske gospodarskem prostoru. Komisija je sicer dolžna preprečiti vse koncentracije, ki bi znatno ovirale učinkovito konkurenco v evropskem gospodarskem prostoru. CME je sicer že vse od lanskega marca iskal strateške partnerje. V PPF so pred letom dni zatrdili, da večjih sprememb v delovanju podjetij pod okriljem CME ne načrtujejo, bodo pa s prevzemom nedvomno okrepili telekomunikacijske posle v srednji in vzhodni Evropi. ah