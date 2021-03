Povedala je, da so v Planici na finalu opravili tudi 3300 testov za novi koronavirus.

»Pet posameznikov je bilo pozitivnih. Vse smo pravočasno umaknili s prizorišča in širjenja virusa znotraj planiškega mehurčka nismo zaznali. Preprečili smo okužbe in tekmovanje je potekalo v varnem okolju. Že v načrtovanju smo dobro domislili vse in delo zdravniške ekipe je teklo nemoteno in dobro, ekipa pa je bila tudi ločena od ostalih. Obremenitev zdravstvenega osebja, glede na to, da ni bilo gledalcev, pa je bila manjša kot običajno,« je na prizorišču sezone še dodala Štupnik Pirtovškova.