Po ponesrečeni uvodni predstavi proti Španiji (0:3) je slovenska vrsta do 21 let pozornost v celoti preusmerila na naslednji dvoboj, ki ga bo v Celju odigrala proti Češki. Na turnirju, kjer se v skupinskem delu igrajo le tri tekme, prostora za popravne izpite ni, zato za nogometaše selektorja Mileta Ačimovića danes štejejo le tri točke. »Verjamem, da smo se spočili pred novo in izjemno pomembno nogometno bitko. Fantje se zavedajo pomembnosti tekme in kaj nam lahko prinese, a najbolj pomembno je, da pred njo vsi razmišljajo pozitivno,« pravi Mile Ačimović, ki bi z zmago s Slovenijo ostal v igri za napredovanje, medtem ko ji nov poraz že zapira vrata četrtfinala. »Če bi dejal, da je pred nami tekma generacije, se ne bi zmotil,« dodaja.

Češka v obračun s Slovenijo vstopa samozavestno in na krilih osvojene točke (1:1), ki so si jo priigrali proti močni Italiji, na njihovi strani pa je tudi statistika. Reprezentanci sta se doslej pomerili štirikrat, prav vselej pa so igrišče kot zmagovalci zapustili Čehi. »Pogledali smo si njihove tekme in jih analizirali. So robustna, disciplinirana in agresivna ekipa, ki je zelo močna na prekinitvah, zato bomo morali biti pazljivi ob odbitih drugih žogah. V njihovi igri ni veliko tveganj. Po drugi strani pa smo mi tehnično bolje podkovani. Po odvzeti žogi bomo morali to zadržati v posesti, pogumnejši pa bomo morali biti tudi na napadalni polovici,« poudarja Ačimović, ki bo z ekipo navdih za zmago črpal tudi v sredini zmagi članske vrste proti Hrvaški. »To tekmo smo si vsi ogledali, prve zmage nad Hrvati v članski konkurenci pa se tudi nadvse razveselili. Ta tekma je dokaz, da je na igrišču vse možno,« je prepričan selektor.

Pomembnosti današnjega obračuna se zaveda tudi krilni napadalec Maribora Aljoša Matko, prepričan, da si po dvoboju proti Španiji s soigralci nima kaj očitati, pa čeprav so ga sklenili brez strela v okvir nasprotnikovih vrat. »Rezultat je bil visok, vendar smo opravili tisto, kar smo se dogovorili. Če bi nekaj malenkosti izvedli bolje, bi se morda obrnilo v našo korist. Odigrali smo dobro tekmo in se borili do zadnjih moči. Proti Čehom vstopamo pozitivno naravnani,« zatrjuje 22-letnik. Na zelenici celjskega stadiona napoveduje »moško« tekmo z veliko dvoboji, ki pa verjetno ne bo ponudila veliko zadetkov. »Gremo po zmago. Odloči lahko že en gol, zato moramo biti pravi v vsaki minuti srečanja. Nimamo kaj skrivati, to je odločilna tekma. Če dobro odigramo tekmo in jo dobimo, imamo možnosti v nadaljevanju turnirja,« izpostavlja Belokranjec.