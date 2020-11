Kot so poročili iz NZS, je IO sledil predlogu Radenka Mijatovića in direktorja reprezentanc Mirana Pavlina ter je na mesto selektorja mlade reprezentance imenoval Ačimovića.

Nekdanji slovenski reprezentant, s Slovenijo je nastopil na evropskem prvenstvu 2000 in svetovnem prvenstvu 2002, bo že v ponedeljek zbral reprezentante za prihajajoči pripravljalni tekmi proti Nemčiji (12. november) in proti Rusiji (17. november).

Ačimović ima za sabo bogato igralsko kariero, med drugim je igral v Crveni zvezdi, angleškem prvoligašu Tottenhamu, s francoskim Lillom je igral v ligi prvakov, preizkusil se je tudi v arabskem svetu, kjer je igral za Al Ittihad, kariero pa je končal pri dunajski Avstriji.

Slovenijo v letu 2021 čaka organizacija evropskega prvenstva do 21 let, ki bo marca in junija zaključni turnir gostila skupaj z Madžarsko. Uvodna in finalna tekma bosta odigrani v Sloveniji.

Mijatović se je sicer za predlog o razrešitvi Glihe odločil po opravljenih pogovorih in pridobljenih informacijah v povezavi s poročanjem o nesoglasjih med igralci in selektorjem mlade reprezentance. V pogovorih je ugotovil, da je zaupanje med igralci in selektorjem porušeno.

Pri odločitvi predsednika zveze, ki je pred dnevi dobil drugi štiriletni mandat na vrhu krovne nogometne organizacije v državi, gre za razplet zgodbe o protestnem pismu mladih reprezentantov zoper Gliho. Portal Nogomania je namreč 14. oktobra poročal, da so člani reprezentance do 21 let v njem navedli več pritožb glede selektorjevega pristopa.

V pismu so igralci NZS obvestili o dogajanju v reprezentanci, pri tem pa izpostavili problematično obnašanje selektorja, nenavadne "vzgojne" prakse ter žaljenje na osebni ravni. Kot so zapisali reprezentanti, si je selektor na zadnji reprezentančni akciji s svojimi pomočniki privoščil celo veseljačenje pozno v noč.