Čeprav je premier Janez Janša že pred časom vztrajal, da se njegovo zaslišanje na pododboru evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih pravic opravi v živo in z njegovo fizično prisotnostjo v Bruslju, si je premislil. Potem ko se je po odpovedanem vrhu evropskega sveta, ki se začenja danes, opravičil za udeležbo na zasedanju pododbora evropskega parlamenta, ki je bilo načrtovano jutri, je svojo odločitev spremenil. V kabinetu predsedujoče pododboru Sophieje in’ T Veld so njemu in ministru Simonitiju še naprej ponujali udeležbo na zasedanju, ki sta jo oba sedaj sprejela.

Nastopila bosta kot zadnja govorca, potem ko bodo člani pododbora zaslišali Barbaro Štrukelj, odgovorni urednico STA, Igorja Kadunc, generalnega direktorja RTV Slovenija, Boruta Rončeviča, član nadzornega sveta RTV Slovenija, pravnico in strokovnjakinjo za medijsko pravo Natašo Pirc Musar, varuha človekovih pravic Petra Svetino in vrhovno državno tožilko Mirjam Kline.

Zgolj v nekaj tednih bo to že tretja obravnava o stanju svobode medijev v Sloveniji v evropskem parlamentu.