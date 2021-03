»Svoje delo vselej opravljamo zelo nevtralno, umirjeno in profesionalno. Obžalujemo, da je iz tega nastala tako velika stvar. Skoraj se zdi, da je Evropski parlament nasprotnik Janše ali Slovenije, kar je zelo daleč od resnice,« je poudarila in 't Veldova v telefonskem pogovoru z STA. Če se premierju zdi, da se je ustvaril napačen vtis, lahko vselej vzpostavi stik z njimi, je še dejala.

Premier Janša se je minuli petek zapletel v spor z vodjo skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije in 't Veldovo. V razpravi o razmerah v Sloveniji je želel namesto svojega ustnega nastopa in odgovorov na vprašanja članov skupine najprej predvajati video o položaju medijev v Sloveniji, česar mu evropska poslanka ni dovolila. Je pa dopustila možnost, da se video predvaja na koncu razprave.

Janša je vodji skupine že takoj v petek očital cenzuro. Nato pa je minuli konec tedna na Twitterju zapisal, da Slovenija Bruslju ne dolguje ničesar, da nekateri že 35 let plačujejo ceno za svobodo in demokracijo ter da jim »preplačani birokrati, rojeni v blaginjo, ne bodo pridigali o svobodi in demokraciji«. Izpostavil je tudi, da kot niso dovolili cenzure Miloševiću, je sedaj ne bodo dovolili Sophie in 't Veld in Dacianu Ciolosu.

In 't Veldova: Česa takšnega še nisem doživela In 't Veldova je danes znova odločno zavrnila očitke o cenzuri. »Evropski parlament ni dolžan predvajati nobenega gradiva," je izpostavila. Pojasnila je, da je premierjev video del zajetnega nabora gradiva, ki ga je prejela skupina. Ta vključuje pričevanja posameznikov, novinarjev, nevladnih organizacij in drugih deležnikov. Pa tudi sami v skupini zbirajo informacije. In sami odločijo, kdaj in kako bodo zbrano gradivo uporabili. Ob tem je spomnila, da je skupina že opravila pogovore s premierji članic. »Ne, česa takšnega še nisem doživela,« je dejala o petkovem dogajanju. Ali je pričakovala, da se bo zgodilo kaj takšnega? »Mislim, da na to vprašanje ne bom odgovorila,« je povedala evropska poslanka iz vrst liberalcev. Za zdaj si je ogledala del videa, ki ga je želel predvajati premier. Preden ga komentira, si želi ogledati vse gradivo in se o odzivu posvetovati s kolegi v skupini. Na vprašanje, ali se bodo še v tretje poskusili pogovoriti s premierjem, evropska poslanka odgovarja, da so njihova vrata vselej odprta. A glede na to, da je premier udeležbo enkrat odpovedal, drugič pa predčasno zapustil razpravo, se zdi, da ni volje za pogovor, prisiliti ga pa ne moremo, je pojasnila. Poudarila je tudi, da je spremljanje položaja proces in da niso razsodišče. Spremljajo dogajanje in zastavljajo kritična vprašanja, a ne sodijo.