Čeprav iz mnogih čivkov predsednika slovenske vlade Janeza Janše ni mogoče razbrati, kaj pravzaprav želi z njimi doseči, postaja vse bolj jasno, da se po njihovi zaslugi slava njegovega imena širi mnogo hitreje in mnogo dlje, kot si lahko nadeja od svojih daljših literarnih del tipa Noriško kraljestvo, ki ga, mimogrede, od leta 2018 lahko kupite tudi v angleškem prevodu. Z razširjeno slavo prihajajo tudi (bolj ali manj) ljubkovalna imena, ki si jih je slovenski predsednik vlade v dosedanji karieri nabral že kar nekaj. Od zimzelenega generala Glanzkopfa do Temnega princa. V zadnjem času se ga je prijelo tudi ime maršal Twitto, danes pa je dobil še enega – Slovenski pacient. Pod slednjega se ne morejo podpisati zlobni jeziki na sončni strani Alp. Ne – pripisali so mu ga kar v enem od najpomembnejših dnevnikov v sosednji Avstriji, v časopisu Die Presse.

Pri uglednem avstrijskem časopisu, ki ga berejo izobraženi bralci, niso ostali slepi za pritisk, ki ga Janša izvaja nad novinarji, ki so kritični do vlade na južni strani Karavank. Ob tem opažajo, da je Janša svoj »maščevalni pohod zoper tiste slovenske novinarje, ki niso istega mnenja z njim«, že povzdignil na vseevropski oder. Naštevajo le nekaj tviteraških izpadov zadnjega časa, med drugim napade na tuje dopisnike iz Bruslja, ki poročajo o »njegovem avtoritarnem slogu«. Pri tem izpostavljajo tudi »roj zvestih in srboritih tviter trolov«, ki sledi Janezu Janši in še izdatno nadleguje tarče njegovih napadov. Kot tipično trolanje so ocenili tudi nedavni poziv predsednici evropske komisije Ursuli von der Leyen, naj v Slovenijo pošlje poizvedovalno komisijo o stanju demokracije.

Zadnji izpad, ki jim je padel v oči, pa je bil obračun z belgijskim evropskim poslancem iz vrst liberalcev Guyem Verhofstadtom. Slednjemu je očital kolonialne ambicije glede Slovenije. Povod? Opozoril je na Janševe napade na medije, ko je slovenski premier poročanje avstrijskega časopisa Die Kleine Zeitung in tudi novinarstvo nasploh označil za prevračanje laži v resnico, Belgijec pa je ob tem pozval evropski svet in evropsko komisijo, naj ukrepata, preden stvar postane še resnejša.