V vseh reprezentancah je nekaj negotovosti, kako je 14-dnevni premor zaradi odpadle norveške turneje vplival na pripravljenost za finale v Planici, ki bo zaradi dolgega tedna s kar petimi dnevi letenja izjemen fizični in psihični napor. Slovenski reprezentanti, ki so bili na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Oberstdorfu, so imeli nekaj dni počitka več, sicer pa so treninge prilagodili potrebam vsakega posameznika.

Hrgota: Zaradi dedija Ljuba nismo čutili pomanjkanja »Ker smo se morali vso sezono prilagajati na nastale razmere, ni težav zaradi premora. Na treningih so bila nihanja, večina je dobro pripravljena, pri preostalih lahko marsikaj naredi vzdušje, ki je povezano s Planico. Fantje bodo tako kot na vseh dosedanjih tekmah ciljali na najvišje uvrstitve,« je dejal selektor slovenske reprezentance Robert Hrgota. Posebej je pohvalil »dedija Ljuba« (Ljubo Jasnič, predsednik odbora in zbora za smučarske skoke), da je dobro poskrbel za skakalce, da niso čutili pomanjkanja, kar je bilo glede na sezono skoraj misija nemogoče. Sloveniji za popolno uspešnost v letošnji sezoni manjka le še zmaga. »Vsi si jo seveda želimo. Glede na to, kako je potekala sezona, bi bila v Planici najbolj dobrodošla. Upam, da se fantje ne bodo obremenjevali z zmago, ampak se zbrali na izvedbo ter se prepustili vzdušju. Tudi na ekipnih tekmah smo letos še veliki dolžniki,« je poudaril 32-letni Hrgota. Slovenija bo v kvalifikacijah danes in v petek nastopila s kar 13 tekmovalci. V soboto na ekipni tekmi bo nastopila četverica, v nedeljo pa tisti, ki so uvrščeni med najboljših 30 v skupnem seštevku svetovnega pokala. Peter Prevc ima s Planico še nekaj neporavnanih računov, saj se decembra na svetovnem prvenstvu ni uvrstil v ekipo za tekmo posameznikov. »Zelo težko čakam planiški teden. Zadnja Planica ni bila uspešna, zdaj bo veliko več priložnosti. Potrebujem kakšen dan več, da se prilagodim na letalnico in vzdušje. Treningi so pokazali malo premika na bolje, tekma pa je tista, ki resnično pove, kako si dober. Že šest, sedem let imam strahospoštovanje do letalnice. Na začetku si malo bolj divji, poskušaš več stvari, a letalnica te sama hitro pomiri. Čeprav je hitrost na letalnici večja le za 10 kilometrov na uro, je prelet drugačen, zato moraš biti neustrašen, da ohraniš dovolj hitrosti, da te odnese daleč,« je razmišljal 28-letni kapetan slovenske zračne eskadrilje Peter Prevc.

V soboto zadnji polet Justina Ker je Domen Prevc specialist za polete, od njega v Planici vsi vedno pričakujejo presežek: »Letalnica je drugačna od skakalnice, zato nihče točno ne ve, kakšna je forma. Že prvi polet bo razkril, kam spadamo.« Za Bora Pavlovčiča je Planica najbolj domača tekma, saj je doma v Mojstrani in član ND Rateče Planica. »Tukaj imam največ navijačev. Dvotedenski oddih mi je ustrezal. Prvi teden sem si vzel večinoma prosto, da sem se spočil psihološko, drugega pa sem trdo treniral in se maksimalno pripravil,« je napoved Bora Pavlovčiča. »Pripravljenost je super, kakšna pa je realizacija, pa bomo videli v naslednjih dneh. V minulih dneh sem možgane odklopil možgane, da sem prišel v Planico lačen skokov,« je bil kratek Cene Prevc. Mladinska reprezentanta Jernej Presečnik in Tjaš Grilc na žalost ne bosta debitirala na letalnici: prvi je bil včeraj pozitiven na testiranju na koronavirus, pri drugem pa je bil ugotovljen tvegani stik. Bo pa nastopil Rok Justin, ki bo pri 27 letih v Planici sklenil kariero. »Kvalifikacij se bom lotil profesionalno. V soboto bom naredil en ali dva poslovilna skoka v upanju, da bosta čim daljša. Najtežje stvari glede odločitev o koncu kariere so že za menoj. Poslavljam se, ker sem letos diplomiral na strojni fakulteti in se bom redno zaposlil pri Slatnarju, kjer sem delal že zadnji dve leti, zraven pa treniral in študiral,« je pojasnil Rok Justin, ki je karieri zmagal na 11 tekmah celinskega pokala, v svetovnem pokalu pa sta najboljši uvrstitvi dve šestnajsti mesti.

Spored finala v Planici Sreda, 24. marec, ob 13. uri: uradni trening, prva serija, ob 14.30: uradni trening, druga serija, ob 16. uri: kvalifikacije. Četrtek, 25. marec, ob 14. uri: poskusna serija, ob 15. uri: prva serija, sledi finalna serija. Petek, 26. marec, ob 13.30: kvalifikacije, ob 15. uri: prva serija, sledi finalna serija. Sobota, 27. marec, ob 9. uri: poskusna serija, ob 10. uri: prva serija ekipne tekme, sledi finalna serija. Nedelja, 28. marec, ob 9. uri: poskusna serija, ob 10. uri: prva serija (30 najboljših v skupnem seštevku svetovnega pokala), sledi finalna serija.