Zajc je bil med SP izključen iz reprezentance in je nato izpustil kar nekaj prizorišč svetovnega pokala. Povod za njegovo izključitev je bil zapis na instagramu po prvem delu posamične tekme na SP z ostro kritiko in pozivom, naj odgovornost za slabše rezultate na SP prevzame selektor Gorazd Bertoncelj. Ta je sicer naslednji dan na lastno pobudo zapustil reprezentanco. Zajc se je nato za svoje dejanje opravičil, pri SZS pa so mu naknadno izrekli opomin pred izključitvijo. Glavni trener reprezentance Hrgota, ki je taktirko prevzel po odhodu Bertonclja, je Zajcu pustil vrata v reprezentanco odprta, vendar je vztrajal, da se mora skakalec, ki je v vmesnem obdobju vadil pod budnim očesom Janija Grilca in klubskega trenerja Mihe Sušnika, vrniti na določeno raven skakanja.

»Ko se bo vrnil v formo za svetovni pokal, ga bom z veseljem vpoklical v reprezentanco,« je takrat dejal selektor, zdaj pa je obljubo tudi izpolnil. »Tako in tako je Timi treniral s celotno reprezentanco, ko smo med tekmami vadili doma. A zdaj je res dvignil raven skakanja in se vrača tudi v svetovni pokal. V ponedeljek smo na Finskem opravili kondicijski trening, včeraj in danes pa smo skupaj skakali v Planici in lahko rečem, da je dobro pripravljen,« je vrnitev v ekipo pospremil Hrgota, ki bo v četrtek v nemški Willingen odpeljal še Anžeta Laniška, Bora Pavlovčiča, Tilna Bartola, Žigo Jelarja ter Domna in najverjetneje tudi Petra Prevca.

Hrgota je dodal, da je v primerjavi z reprezentančnimi kolegi raven Zajčevega skakanja primerljiva z najboljšimi. »Dejstvo je, da žaba (tako Laniška kličejo skakalni kolegi) nekoliko odstopa, nato pa mu že sledita Peter in Timi. Dobro je treniral in dobro je pripravljen,« je pojasnil selektor in dodal, da kot trener ni imel prav nobenih težav z vključitvijo Zajca nazaj v ekipo. »Kot trener s tem nisem imel nobenih težav. Vsi fantje so profesionalci. Zgodilo se je, kar se je, ampak čez to so že šli. Po mojem jih je to mentalno le še okrepilo,« meni Hrgota, ki meni, da so vsi fantje po težavah minuli teden, ko zaradi okvare sedežnice niso mogli vaditi v Planici, tokrat nekoliko dvignili raven skokov.

»Verjamem, da Anže v Willingenu lahko poseže visoko, da še izboljša dosežke iz Lahtija. Za druge pa nerad rezultatsko napovedujem. Raje bi videl, da fantje konstanto skačejo, ne pa, da en vikend dobro, drug pa spet slabo. A menim, da so vsi nadgradili skakanje,« je dejal trener, ki si v prvi vrsti želi konstantne nastope. Slab mesec dni je le še do glavnega vrhunca sezone, nordijskega svetovnega prvenstva v Oberstdorfu, ki se bo začelo 23. februarja.