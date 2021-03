Sedanjemu rodu slovenske nogometne reprezentance odprtje kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022 prinaša enega najmikavnejših izzivov doslej. Matjaž Kek bo svoje varovance popeljal na igrišče v Stožicah, da bi kot prvi slovenski selektor premagal svetovno podprvakinjo Hrvaško.

Oblak: Vsi za enega, eden za vse

»Ekipni duh je naša največja prednost, potem ko smo v zadnjih dveh letih 'zgradili' garderobo. Slovenija je lahko uspešna, če bomo igrali po načelu vsi za enega in eden za vse. Verjamem, da se bomo predstavili z enakim motivom, kot če bi imeli v Stožicah podporo polnega stadiona,« sporoča zvezdnik svetovnega formata Jan Oblak, ki bo zadnja ovira za hrvaške ase. V slovenski vrsti narašča napetost pred prvim sodnikovim žvižgom in vse je podrejeno uspešnemu začetku kvalifikacij, ki prinaša paket treh tekem. Po obračunu s Hrvaško dan kasneje sledi potovanje v Rusijo in nato na Ciper.

Andraž Šporar se je v ponedeljek pozno popoldne kot zadnji priključil reprezentanci in za polet iz Portugalske najel zasebno letalo. Moštvo je v polni zasedbi opravilo zgolj današnji trening v uradnem terminu, a selektor Kek poudarja, da je treba hitro sprejeti nove pogoje dela. »Včasih smo pet dni trenirali in potem odigrali tekmo. Zdaj je drugače, vendar nas to ne sme obremenjevati. Kvaliteta kolektiva in posameznika se pokaže tudi takrat, ko se je treba prilagajati na različne situacije. Vsem je žal, da na tribunah ni navijačev, vendar je pomembnejše, da se nogomet igra in neprestano išče pot, ki nas bo popeljala iz morečega časa, v katerem se je znašlo celotno človeštvo,« razmišlja Matjaž Kek.