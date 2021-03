"Vemo, kaj moramo narediti, vemo, kateri tekmeci nas čakajo. To je zagotovo druga raven kot v ligi narodov, treba bo biti še bolj zbran, izkoristiti priložnosti, treba bo dati nekaj več, da bi na vsaki tekmi prišli do želenega rezultata," je povedal Kurtić pred začetkom kvalifikacij.

Ta se je dotaknil tudi ene pozitivne strani slovenske vrste iz bližnje preteklosti, in sicer tega, da je Slovenija prejemala malo zadetkov. "To mora ostati kot nek naš DNK. Treba je dati vse od sebe, ko nimamo žoge, biti maksimalno osredotočeni, ko imamo žogo. Najboljša obramba je napad. Če bomo dobro napadali, se bomo tudi dobro branili. Treba pa je dati čim manj priložnosti tekmecem v teh kvalifikacijah, saj so to igralci iz vrhunskih klubov," je dodal vezist Parme.

Poudaril je še, da je začetek res težak, ampak da lahko sami poskrbijo, da bo težak tudi za tekmece. "Če bomo pravi, potem lahko naredimo nekaj pozitivnega."

Sandi Lovrić prav tako pričakuje težke in intenzivne tekme, na nek način posebna pa bo uvodna s Hrvaško, saj v njeni reprezentanci igra tudi njegov vzornik Luka Modrić.

"Veselim se, on je moj idol. Upam, da bom igral proti njemu. Dokler tekma traja, pa ne morem razmišljati o Luki, ampak o svoji igri in o tem, kako pomagati svoji ekipi. Pokazati moram, kaj sam znam. najpomembneje pa je, da bomo igrali dobro in zmagali," je povedal Lovrić. Slovenija se je doslej s Hrvaško merila osemkrat ter petkrat izgubila in trikrat remizirala.

Slovenija bo sicer danes opravila en trening, ko bo v številčnejši zasedbi vadila na Brdu pri Kranju. V nedeljskih večernih urah se je ekipi že pridružil Josip Iličić, danes pa v reprezentančnem hotelu do večera pričakujejo tudi vse ostale reprezentante.

Slovenijo po obračunu s svetovnimi podprvaki Hrvati v prvem delu čakata še obračuna v gosteh, in sicer 27. marca v Sočiju proti Rusiji, 30. marca pa v Nikoziji proti Cipru. V skupini H sta sicer še Slovaška in Malta.

Nogometna zveza Slovenije je pred začetkom kvalifikacij in pred domačim evropskim prvenstvom do 21 let predstavila še akcijo Dviga Slovenija zastave. "Z njo želimo v časih, ko športna prizorišča zaradi epidemije samevajo, spomniti na vzdušje, ki je sicer na tekmah, združiti slovenske navijače in podpreti prizadevanja slovenskih športnikov po vrhunskih dosežkih," so pojasnili pri NZS.

S tem želijo pri zvezi spodbuditi navijače, da svojo podporo športnikom pokažejo z izobešanjem zastav in ostalih slovenskih simbolov na vidna mesta, saj je vsaka tekma slovenske reprezentance praznik.

"V akcijo, ki jo je navdahnila himna slovenske nogometne reprezentance skupine Siddharta, smo vključili najboljše slovenske športnike iz vseh športov in vsem poslali zastave. V dopisu našim športnim junakom je predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović dodal željo, da bi tovrstna praksa postala stalnica ob vseh večjih slovenskih športnih dogodkih, in da športna družina ponovno dokaže, kakšno moč združevanja in podpore ima lahko šport," so dodali pri NZS.