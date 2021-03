»V Ljubljani nas čaka zahteven in agresiven nasprotnik, ki bo želel premagati Hrvaško. Slovenija bo zelo motivirana, saj smo kot svetovni podprvaki izziv za vsako reprezentanco,« meni hrvaški selektor Zlatko Dalić pred sredinim sosedskim derbijem v Stožicah. Začetek kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022 v Katarju bo spektakularen. Na desetem medsebojnem dvoboju Slovenije in Hrvaške bodo za popolno kuliso manjkali le navijači, ki bi v času brez virusa razprodali stadion.

Hrvaški selektor Dalić ceni Keka

Hrvaško v začetku junija čaka nastop na evropskem prvenstvu in nikoli se ni zgodilo, da bi reprezentance pred velikim tekmovanjem začele nove kvalifikacije. Ognjeni so redni udeleženci turnirjev najvišje ravni in na evropskem prvenstvu so manjkali zgolj leta 2000, ko je premiero na največjem odru doživela ravno Slovenija. Dalić pravi, da se Hrvaška zaveda vloge favorita, in tako se namerava obnašati tudi v Stožicah: »Cilj je uvrstitev na svetovno prvenstvo. Pomemben bo dober start na uvodnih treh tekmah. Pričakujem, da bomo igrali resno, odgovorno in motivirano. Vsaka tekma bo zahtevna, premiera s Slovenijo pa prinaša poseben čar. Izredno cenim selektorja Matjaža Keka, ki je bil zelo uspešen na Reki, sedaj pa je uredil še reprezentančno selekcijo.«

Hrvaška je po osvojenem srebru na svetovnem prvenstvu 2018 začela pomladitev reprezentance. Lani je nastopala v najvišji skupini lige narodov in na šestih tekmah doživela pet porazov. Kljub temu je zaradi boljše razlike v zadetkih v primerjavi s Švedsko obdržala status v ligi A. Dalić je svoje varovance zbral danes dopoldne v Zagrebu, od koder se bodo jutri odpravili proti Ljubljani in popoldne opravili uradni trening na prizorišču prve tekme v letu 2021. »Zbrali smo se po štirih mesecih in smo veseli, da začenjamo novo zgodbo. V Ljubljano prihajamo z najboljšimi močmi, ki jih imamo na razpolago. Zaradi poškodbe sta odpadla Ante Rebić in Bruno Petković. Časa za priprave ni veliko. Slovenija je neugoden nasprotnik, ki igra zelo kompaktno. V svojih vrstah ima enega najboljših vratarjev na svetu Jana Oblaka, medtem ko je Josip Iličić nepredvidljiv,« pravi Dalić.

Ko je že kazalo, da bosta zaradi okužb s koronavirusom v Interju s hrvaškega seznama povabljenih igralcev za tekmo v Stožicah odpadla zvezdnika Ivan Perišić in Marcelo Brozović, sta izkušena reprezentanta vendarle prispela v reprezentančno bazo v Zagrebu. V zadnjih dneh posebno pozornost žanje Mislav Oršić, ki je v dresu Dinama s tremi goli potopil Tottenham in po uvrstitvi v četrtfinale lige Evropa povzročil veliko evforijo v mestu. »Igra v sijajni formi in zagotovo ga čakajo minute tudi v reprezentanci. S strokovnim kadrom moramo biti pametni in pravilno razporediti igralni čas za tri tekme, ki nas čakajo v tednu dni. Nogometaši imajo v klubih naporen ritem, saj si tekme sledijo na tri dni, in zato čutijo utrujenost. Ne bomo imeli veliko časa za trening, zato bomo veliko stvari reševali na sestankih. Igralci se poznajo med seboj in vedo, kako želimo igrati,« pravi Dalić, ki bo najverjetneje ostal brez pomočnika Ivice Olića. Nekdanji napadalec hrvaške selekcije je na pragu trenerskega izziva v CSKA iz Moskve.