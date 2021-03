Potem ko je uprava Krke z Jožetom Colaričem na čelu konec januarja poročala o čistem dobičku skupine v višini 286,6 milijona evrov, je bil ta po zadnjih podatkih še nekoliko višji. Dosegel je skoraj 289 milijonov evrov, kar je 18 odstotkov več kot v letu 2019.

Za naložbe je skupina Krka lani namenila 76,6 milijona evrov, od tega 61,3 milijona evrov v obvladujoči družbi. Vlagali so predvsem v razvoj, povečanje in tehnološko posodobitev proizvodnje, v zagotavljanje kakovosti in v lastne proizvodno-distribucijske centre po svetu. Zaradi vpliva epidemije covida-19 na investicijsko dejavnost, predvsem gradbeno, je bilo naložb manj od predvidenih, kar pa po navedbah družbe ne bo vplivalo na izvedbo strateških usmeritev na tem področju.

»Poslovni rezultati preteklega leta kažejo, da smo v Krki dobro pripravljeni, da se lahko s pomočjo poslovnega modela vertikalne integracije zelo hitro prilagodimo spremenjenim in zahtevnim okoliščinam poslovanja,« so ob objavi lanskih nerevidiranih poslovnih rezultatov danes zapisali v Krki, ki bo letno poročilo objavila sredi aprila.