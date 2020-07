»V Krki v drugo polletje vstopamo v dobri finančni kondiciji, z bogato ponudbo kakovostnih farmacevtskih izdelkov in inovativnimi pristopi na vseh področjih dela, ki nam bodo pomagali pri doseganju letošnjih načrtov in dolgoročnih strateških ciljev,« je, kot so danes sporočili iz Krke, ocenil Colarič.

Za letos načrtujejo 1,52 milijarde evrov poslovnih prihodkov in dobiček v vrednosti dobrih 210 milijonov evrov. Ker je razvoj dogodkov, povezanih s širitvijo covida-19, njegovimi posledicami in ukrepi držav, še vedno nepredvidljiv, pozorno spremljajo dogajanje v državah, v katerih poslujejo, in se prilagajajo razmeram, so zagotovili.

V prvem polletju v skupini večjih negativnih vplivov, razen vpliva padca tujih valut, predvsem ruskega rublja, na finančni rezultat niso zaznali. Za raziskave in razvoj so namenili dobrih devet odstotkov prodaje. Zaradi vpliva covida-19 so bili izdatki za investicije nekaj manjši od načrtovanih in so znašali 31,3 milijona evrov.

Bruto dobiček se je v polletju povečal na 60 odstotkov prihodkov iz poslovanja. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 30 odstotkov, EBITDA marža pa je znašala 34 odstotkov, so izpostavili.