»Če bodo razmere do konca leta ostale približno takšne, kot so na naših glavnih trgih danes, predvidevamo, da bosta prodaja in predvsem dobiček višja od načrtovanih konec lanskega leta,« so zapisali v danes objavljenem nerevidiranem poročilu o poslovanju v prvem polletju.

Skupina Krka je v prvem polletju dosegla 761,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 12 odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju. Čisti dobiček se je povečal za 38 odstotkov na 139,9 milijona evrov. Dobiček iz poslovanja pa se je povečal za 14 odstotkov na 154,5 milijona evrov. Prve, zelo podobne rezultate o poslovanju je Krka razkrila na skupščini v začetku meseca.

V skupini, v kateri je konec junija delalo 11.523 ljudi, od tega 5744 v tujini, so v prvi polovici leta prodali za 642,6 milijona evrov zdravil na recept, kar je 13 odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju. Ta segment v skupni prodaji predstavlja 84,6-odstotni delež. Prodajo zdravil na recept so povečali na vseh tujih trgih, v Sloveniji je ostala na ravni primerljivega lanskega obdobja.

Prodaja izdelkov brez recepta, ki v skupni prodaji zavzema 8,3 odstotka, se je povečala za sedem odstotkov na 62,5 milijona evrov. Veterinarskih izdelkov so ob dveodstotni rasti prodali za 35,8 milijona evrov, ti v prodaji zavzemajo 4,7 odstotka. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev, ki v skupni prodaji zavzema 2,4 odstotka, se je povečala za šest odstotkov na 18,4 milijona evrov.

V prvih šestih mesecih leta so registrirali šest novih izdelkov v 12 farmacevtskih oblikah in jakostih. Za naložbe so v skupini namenili 52,6 milijona evrov. V Bršljinu v Novem mestu so povečali zmogljivosti v obratu za proizvodnjo veterinarskih izdelkov, v obratu v Ljutomeru so povečali zmogljivosti za proizvodnjo pastil, v Ljubljani so za 12 milijonov evrov zgradili novo poslovno stavbo.

Ključna naložba je 54 milijonov evrov vreden razvojno-kontrolni center 4 v Ločni v Novem mestu. Objekt je zgrajen, dodatno opremljanje prostorov je v zaključni fazi. Tam so zgradili tudi večnamensko skladišče, ki bo z novim transportnim sistemom začela obratovati januarja prihodnje leto. Obrat v Ločni bodo opremili z dodatno tehnološko opremo. V Krškem potekajo priprave na gradnjo novega skladišča nevarnih snovi, ki naj bi jo zaključili sredi prihodnjega leta.

Skupina je naložbeno aktivna tudi v tujini. V tovarni Krka-Rus na območju mesta Istra na severozahodu Moskve načrtujejo nove proizvodne in laboratorijske zmogljivostmi v vrednosti 33 milijonov evrov. V centru v Jastrebarskem na Hrvaškem zaključujejo naložbo v proizvodnjo veterinarskih izdelkov v trdnih farmacevtskih oblikah.