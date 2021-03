Brišnik je tudi sprejel sklep, da se sojenje nadaljuje brez Canka. Tako bodo na naslednjih obravnavah predvajali tajne prisluhe, preko videokonference pa bodo zaslišali tudi tajna policijska sodelavca.

Cank ob začetku sojenja novembra leta 2019 očitanega kaznivega dejanja ni priznal. Kot je takrat dejal, ni bil niti vodja niti član nobene hudodelske združbe, ki bi se ukvarjala z organizacijo prostitucije.

Tožilec Aljaž Britvič očita Canku in še štirim soobtoženim, da so od oktobra 2017 do avgusta 2018 preslepili več ukrajinskih državljank. Obljubljali naj bi jim delo barskih plesalk, jih pripeljali v Slovenijo, nastanili v nočni lokal v Medlogu pri Celju in jih silili v prostitucijo, s katero naj bi si kot združba ustvarjali zaslužek in si ga nato razdelili. Pri tem naj bi združba uporabljala družbo Esit kot krinko za zaposlovanje deklet.

Še dva soobdolžena, Ekrem Pobrić in Marjan Soršak, pa sta bila na podlagi priznanja krivde obsojena na pogojni kazni. Brišnik je tako Pobrića obsodil na enotno kazen 17 mesecev zapora s preizkusno dobo treh let in stransko denarno kazen 1500 evrov. Soršak pa je obsojen na 14 mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let, plačati mora tudi stransko denarno kazen v višini 700 evrov.

Policisti so hudodelsko skupino razkrinkali konec avgusta leta 2018, ko so opravili več hišnih preiskav. Takrat so odvzeli prostost šestim ljudem, od tega sta dva ostala v priporu, poleg Canka še Robert Mramor. Gre za stare znance policije, ki so jih policisti v preteklosti že obravnavali.

Obtoženi so kaznivih dejanj zlorabe prostitucije in trgovine z ljudmi v obliki hudodelske združbe, zaradi česar jim grozi do 15 let zapora.