Prostitucija da, zloraba prostitucije ne

Višje sodišče je potrdilo sodbo, s katero so bili Drago in Alina Leskovšek, Marko Kern in Milan Živić oproščeni zlorabe prostitucije v dveh nočnih klubih na območju Kranja. Prav tako so Leskovška pravnomočno oprostili trgovine z ljudmi na račun ene od deklet.