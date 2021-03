Nocoj bomo v ligi prvakov dobili še zadnja četrtfinalista. Po prepričljivi zmagi v Rimu je Bayern München z eno nogo že med osem najboljših, bistveno tesnejši obračun pa se obeta v Londonu, kjer bo Chelsea proti Atleticu branil minimalno prednost s prve tekme.

Chelsea – Atletico Madrid

Londončani so vse od januarskega prihoda Thomasa Tuchla na trenersko klop postali eno najbolj obrambno naravnanih moštev angleškega prvenstva, ki je za nameček na zadnjih 12 tekmah prejelo le dva zadetka. Kako robustna je njihova zadnja vrsta, so na lastni koži občutili tudi nogometaši Atletica, ki so na prvi tekmi osmine finala z zelenice odkorakali poraženi (0:1) in brez strela v okvir tekmečevih vrat. Na svojo priložnost pred golom je tako zaman čakal Luis Suarez, pa čeprav v španskem prvenstvu redno trese mrežo nasprotnikov. Podatek, da so Španci na zadnjih štirih gostovanjih v Angliji v povprečju sprožili le 3,5 strela na tekmo, prav tako ni vzpodbuden.

Povrhu Madridčanom v zadnjih tednih vse bolj pojenja sapa. Ob le dveh zmagah v mesecu dni vse bolj čutijo pritisk, ki ga prinaša prvo mesto na prvenstveni razpredelnici. »Mislim, da je to nekaj običajnega. Na vrhu smo praktično celotno sezono. Pred nami je še vedno enajst tekem,« pomirja trener Atletica Diego Simeone. Argentinec se bo sicer danes močno zanašal tudi na svojega vratarja Jana Oblaka, za katerega bo to že 70. tekma na evropskih klubskih tekmovanjih, saj bi Madridčane že en prejeti gol močno oddaljil od četrtfinala.