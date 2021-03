V nogometni ligi prvakov so na sporedu še zadnje štiri tekme osmine finala. Nocoj bo uvrstitev med osem najboljših med drugim lovila Atalanta slovenskega reprezentanta Josipa Iličića, jutri pa si bo četrtfinalno vstopnico poskušal zagotoviti tudi Atletico Madrid Jana Oblaka.

Nogometaši Reala bodo na pomožnem stadionu Alfreda Di Stefana branili minimalno prednost, ki so si jo priigrali na prvi tekmi osmine finala. Igrišče so tedaj pošteno jezni in razočarani zapuščali pri Atalanti, saj so že po 18 minutah igre ostali brez Rema Freulerja. Švicarskemu branilcu je sodnik Tobias Steiler na ogorčenje gostiteljev pokazal rdeči karton, s čimer se je razmerje moči na zelenici povsem prevesilo na stran Madrida. »Poraz z 0:1 na prvi tekmi ne pomeni, da je že vsega konec. Upam le, da nam bodo tokrat dovolili, da igramo z vsemi 11 možmi. Če bo tako, še nismo rekli zadnje besede,« sporne sodniške odločitve še po treh tednih ni pozabil vezist Atalante Mario Pašalić .

Manchester City – Borussia Mönchengladbach

Tekmeca se bosta znova pomerila v Budimpešti, kjer je Manchester City minuli mesec slavil zmago z 2:0. Pred povratno tekmo izredno stanje vlada v vrstah nemškega predstavnika. Ta je po oznanitvi, da se njihov trener Marco Rose po koncu sezone seli v Borussio Dortmund, zabredel v globoko rezultatsko krizo. »Napredovanje bi bilo nekaj neverjetnega. Bila bi senzacija,« je po šestem zaporednem porazu povedal Marco Rose. Štiriinštiridesetletnik je po petkovem neuspehu proti Augsburgu (1:3) na nemškem prvenstvu z ekipo nazadoval na deseto mesto, navijače kluba pa za nameček razburil s komentarjem, da bi raje ves teden vodil treninge, kot pa se pomeril z Manchestrom Cityjem.

Rosejeva zaskrbljenost pred dvobojem v madžarski prestolnici je na mestu, saj bodo Angleži drevi lovili že 24. zmago na zadnjih 25 tekmah. Sinje modri so ta čas ena najdominantnejših evropskih zasedb, njihove predstave pa so tako prepričljive, da nogometni poznavalci na Otoku ne izključujejo možnosti, da sezono sklenejo s kar štirimi osvojenimi lovorikami. »Bayern je lani dokazal, da je mogoče osvojiti prav vse, pred tem pa so to storili tudi pri Barceloni. Seveda verjamem, da to lahko uspe tudi nam. Imamo neverjetno moštvo in najboljše igralce na svetu,« samozavestno razmišlja branilec Manchestra Cityja Oleksander Zinčenko.