Juventus je med poletjem 2018 podpisal pogodbo s Cristianom Ronaldom za 112 milijonov evrov, da bi portugalski superzvezdnik staro damo popeljal na evropski prestol. Serijski italijanski prvak je v tem času ohranjal primat v domačem tekmovanju, na mednarodni sceni pa je tretjo sezono zapored doživel veliko razočaranje. Po Ajaxu (2019) in Lyonu (2020) je evropske sanje Juventusa v letošnji sezoni pokopal Porto, ki je ob skupnem izidu 4:4 napredoval v četrtfinale zaradi doseženega gola več v gosteh.

Juventusu ni pomagalo, da je skoraj ves drugi polčas nastopal z igralcem več. Dva zadetka Federica Chiese in dva strela v okvir gola nista bila dovolj, da tekma ne bi šla v podaljšek, kjer je Porto s srčno igro izzival napredovanje. Odločilni zadetek je prispeval Sergio Oliveira, ki je s prostega strela z močnim strelom po tleh matiral obrambo Juventusa. V živem zidu se je žogi nespretno umaknil ravno Ronaldo, ki je tako postal tragična osebnost osmine finala in veliko vprašanje je, ali bo kariero nadaljeval v Torinu. Pri 35 letih se napake zgodijo še hitreje, obenem pa v ospredje prihajajo novi obrazi, ki odločajo velike tekme. »Prvič se nam je zgodilo, da je živi zid obrnil hrbet izvajalcu prostega strela. Morda so naši igralci mislili, da strel ne bo nevaren zaradi velike razdalje in naredili so napako,« je o ključnem trenutku tekme dejal trener Juventusa Andrea Pirlo, ki mu iz rok polzi tudi italijanska krona. Njegovo moštvo za vodilnim Interjem zaostaja za deset točk.

Porto si je dal duška po presenetljivem in prigaranem napredovanju med osmerico najboljših evropskih moštev. Trener Sergio Conceicao je izpostavil, da so njegovi igralci pokazali veliko poguma in po izključitvi Taremija je do izraza prišel DNK kluba. Junak večera je z dvema goloma postal Sergio Oliveira. »Edinstven občutek je zadeti v Torinu. Ponosni smo na dosežek, za katerega smo trpeli, a smo si ga prislužili s pravim odnosom.«