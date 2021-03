Preverili smo, ali se je pri sanaciji balkona možno izogniti rušenju. Na keramičnih ploščicah, ki kažejo začetne znake težav z vlago, lahko propadanje namreč ustavimo s pravočasno izvedbo tekoče hidroizolacije. Tehnika je v pravi situaciji lahko hitra in čista alternativa odstranjevanju obstoječe obloge, čeprav ni čudežna in hude malomarnosti pri gradnji z njo ne bomo izničili.

Izolacija ali impregnacija? Hidroizolacijske premaze je možno nanašati na obstoječo keramiko, lahko tudi neposredno na estrih, ko nadomestijo talno oblogo in zatesnijo estrih oziroma beton. Z njimi ustvarimo brezšiven vodotesen sloj, kar je bistveno, če želimo, da opravljajo svojo funkcijo. Druga skupina premazov za tlakovane površine so impregnacijska sredstva, s katerimi premazujemo porozne površine. Zaščitena površina ostane prepustna za vodo, vendar impregnacija poviša odpornost tlakov proti vplivom vlage ter zmrzali, lažje je odstranjevanje umazanije in mahu.

Impregnacija predvsem kot preventiva Za uporabo so najbolj priročni enokomponentni impregnacijski premazi, ki jih lahko nanašamo sami s čopičem ali valjčkom. Na policah trgovin jih najdemo kot impregnacijo za kamen, beton in druge porozne površine, najpogosteje od proizvajalcev Kema, K-tes ali Sies. Po sušenju so ti premazi lahko nevidni ali pa pustijo na površini lesk. Pri vsakem premazovanju ne glede na informacije z embalaže sredstvo najprej uporabite na manj vidnem delu terase ali balkona, da ne bo neljubih presenečenj glede končnega videza. Kemična sredstva lahko različno reagirajo glede na tip ploščic oziroma talnih oblog, preverite tudi videz po politju z vodo. Impregnacije so večinoma namenjene zaščiti poroznih površin, kot so neglazirane keramične ploščice, tlakovci, opeka, beton in kamen. Keramične ploščice z glazuro (gladka svetleča površina) ne vpijajo vlage in takšna zaščita ne predstavlja posebne koristi, impregniramo pa lahko vmesne fuge, ki so izdelane iz poroznih cementnih mešanic.

Lažje čiščenje in vzdrževanje Impregnacija je dober preventivni ukrep za daljšo življenjsko dobo ter poenostavljeno vzdrževanje. Zaradi globinskega delovanja je zelo odporna proti mehanski obrabi in ima dolgo življenjsko dobo, saj proizvajalci zagotavljajo tudi deset let obstojnosti. Impregnacijski premazi bodo preprečili rast mahu in lišajev, tudi čiščenje bo zaradi slabšega oprijema umazanije lažje. Z impregnacijo pred rjavenjem zaščitimo jekleno armaturo v betonu, preprečimo tudi izločanje solitra in z njim povezano značilno belo »cvetenje« na steni. Naj opozorimo, da se impregnacijo uporablja izključno na novih, nepoškodovanih in tehnično brezhibnih površinah, kajti zgolj s kemikalijami resnejših težav ne bomo odpravili.

Premaz ščiti pred pojavom težav Napake v hidroizolaciji terase ali balkona razmeroma hitro privedejo do resnejših težav. Kot smo videli na primeru iz prejšnje številke, je zaradi nepravilne izvedbe na terasi že po prvi zimi prišlo do odstopanja ploščic in zamakanja v spodnjo etažo. Možne so tudi druge težave, kot so poškodbe na električni napeljavi in odpadanje ometa, kadar voda zamaka po fasadi. Vlaga v betonskem estrihu je težava, ki jo najbolj zanesljivo odpravimo z gradbenim posegom. Če na terasi ali balkonu z nepravilnim odvajanjem vode ni večjih poškodb, je možna tudi uporaba tekoče hidroizolacije. Gre za delno elastične premaze, ki jih nanašamo z valjčkom, pri čemer ustvarimo vodotesno brezšivno prevleko. Postopek je pri vseh premazih podoben – očiščeno podlago najprej premažemo s temeljnim premazom, po nekajurnem sušenju pa še z enim ali dvema slojema hidroizolativnega premaza. Stike in vogale utrjujemo s tesnilnim kitom ali armaturo. Na voljo so premazi v enokomponentni (Sies, K-tes) ali dvokomponentni različici (Sies), najdejo se tudi izdelki, pri katerih ni potreben temeljni premaz. Delo z njimi je hitrejše, svetujemo pa več pozornosti glede njihove življenjske dobe in morebitnega obnavljanja.

Barvni premazi za poživitev videza Možna je izbira sijajnega ali matiranega premaza, lahko se odločite tudi za dodatek pigmenta, za bolj razgiban videz se dodaja barvne lističe. Tekoča hidroizolacija ima lahko tudi dekorativno funkcijo, obnovljene površine pa so zaščitene in lepše na pogled. Osnovna tehnika premazovanja ni zahtevna in je izvedljiva v lastni režiji, čeprav je za najboljši rezultat smiselno razmisliti o obrtnikih. S takšnimi deli se ukvarjajo izvajalci ravnih streh, različna gradbena podjetja, pa tudi slikopleskarji in keramičarji. Cene za kvadratni meter tekoče hidroizolacije se gibljejo okrog sto evrov.