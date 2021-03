Dončić je bil drugi strelec gostov, latvijski center Kristaps Porzingis je dosegel 25 točk in šest skokov, na drugi strani je srbski center Nikola Jokić dosegel točko več, 26 košem je dodal 11 podaj in osem skokov.

Dallas je do zmage prišel v drugi in tretji četrtini, ki ju je dobil s 34:22 in 31:22 ter je zadnjo četrtino začel z 20 točkami prednosti (93:73). Domačim tako ni pomagalo, da so uvodni del dobili s točko razlike, zadnjega pa s sedmimi koši prednosti. S tem se je končal njihov niz petih zmag.

Obe ekipi bosta naslednji srečanji odigrali v noči na torek po slovenskem času, Dallas bo gostil Los Angeles Clippers, Nuggets pa Indiano Pacers.